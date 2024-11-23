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İstanbul'un Yüksek Kesimlerinde Mevsimin İlk Karı Yağdı

İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Vatandaşlar mevsimin ilk karını kaydetti.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 12:22
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 12:22
İstanbul'un Yüksek Kesimlerinde Mevsimin İlk Karı Yağdı

İstanbul'da Kar Yağışı Başladı

İstanbul, sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmurun ardından, yüksek kesimlerinde kar yağışına ev sahipliği yapıyor.

Anadolu Yakası'ndaki Kış Manzaraları

Özellikle Kartal, Ataşehir, Sultanbeyli ve Sancaktepe ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Aydos Tepesi başta olmak üzere, çeşitli park ve bahçelerde kar örtüleri oluştu.

Vatandaşların İlgi Odağı

Mevsimin ilk karı ile birlikte, İstanbul'un bu büyüleyici manzarası, vatandaşların ilgisini çekti. Birçok kişi, cep telefonlarıyla bu anları ölümsüzleştirmek için dışarıya çıktı.

Kar yağışı, hem güzellikleriyle hem de kentteki günlük yaşamda yaratacağı etkilerle tekrar gündeme geldi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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