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İstanbul'un Yüzleri: Priştine'den Gelen Saat Ustası Aydın Aydınoğlu

Aydın Aydınoğlu, Kosova'dan İstanbul'a göç eden üçüncü kuşak saat ustası olarak aile mesleğini sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 11:15
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 11:15
İstanbul'un Yüzleri: Priştine'den Gelen Saat Ustası Aydın Aydınoğlu

Priştine'den İstanbul'a Göç ve Saatçilik Geleneği

Aydın Aydınoğlu, 1963 yılında Kosova'nın Priştine şehrinden İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Samatya semtine göç eden bir aileden geliyor. Aydınoğlu, 110 yıllık aile mesleği olan saat tamirciliğini üçüncü kuşak olarak sürdürmeye devam ediyor. AA'nın "İstanbul'un Yüzleri" başlıklı dosyasının beşinci haberinde, Aydınoğlu, ailesinin göç hikayesini ve İstanbul'daki Kosovalı göçmenlerin şehir ve kültüre katkılarını paylaştı.

Mesleğin Kökenleri ve Anavatan Vurgusu

Aydınoğlu, saatçilik mesleğini dedesinden öğrenmiş ve ailenin bu geleneğini yürütmeye devam ettiklerini belirtti. "Bizler göçmen ailenin evlatlarıyız. Kosova'da yaşam şartlarımız fena değildi ama Türkiye'yi anavatan olarak gördüğümüz için buraya geldik" diye açıkladı.

Aydınoğlu, göç etmelerinin nedenlerini, o dönemde Müslüman olarak yaşamanın zorluğu ve Türkiye'yi anavatan olarak görmeleri şeklinde ifade etti. "Orada Türk'tük, burada Arnavut'uz. Bizler Osmanlı'nın Konya'dan alıp, Balkan topraklarına medeniyet götüren Türkleriz" dedi. Aydınoğlu, İstanbul'un çok kültürlü yapısının geçmişte olduğu gibi bugün de var olduğunu, o dönemde insanlar arasındaki farklılıklara karşı daha hoşgörülü bir toplum yapısının hakim olduğunu vurguladı.

İstanbul’un Ticari Yapısı ve Değişim

Aydınoğlu, İstanbul'a göç ettikleri dönemde çeşitli etnik gruplarla birlikte yaşadıklarını ve ticaret hayatında güvene dayalı bir anlayışın hâkim olduğunu belirtti. "Bugün Beyoğlu'na bakın, insani değerlerimizi kaybettik. Kesinlikle insan kalitesi değişti," dedi.

Dijitalleşme ve Saatçilik Mesleği

Dijital dönüşümle birlikte saatçilik mesleğinin de değişime uğradığını belirten Aydınoğlu, mekanik saatçiliğe olan ilginin azaldığını ifade etti. "Eskiden bayramlarda 200 saat tamir ettiğimiz günler vardı. Şimdi ise işlerin yoğunluğu azaldı," diyen Aydınoğlu, dijitalleşmenin etkilerine rağmen kaliteli saatlere olan talebin devam ettiğini ekledi.

Geçmişe Dair Anılar

Aydınoğlu, dükkanlarının bulunduğu Sinemacılar Sokağı'nın geçmişte Yeşilçam'ın merkezi olduğunu ve eski günlerden anılar paylaştı. "Her sabah figüranlar sokaktan geçerdi, şimdi o kalabalık yok," dedi.

Son olarak, saatçilik mesleğinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını söyleyen Aydın Aydınoğlu, "Müşterimiz var ama bu dönüşüm hızıyla 70-80 yıl sonra saat tamircisi bulmak zorlaşacak," şeklinde konuştu.

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