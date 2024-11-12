İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 7 Yerleşkesine 1071 Fidan Dikti

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'dan Ağaçlandırma Etkinliği

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlediği etkinlikle 1071 fidanı toprakla buluşturdu. "Geleceğe Nefes" temasıyla gerçekleştirilen bu proje, üniversitenin 7 farklı yerleşkesinde eş zamanlı olarak hayata geçirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, fidan dikim işlemi, Avcılar, Bahçeköy, Büyükçekmece, Cerrahpaşa, Sultangazi, Şişli ve Yeşilköy yerleşkelerinde Orman Fakültesi öğretim üyelerinin belirlediği alanlarda gerçekleştirildi.

Bu etkinlik, katılımcılar arasında doğa sevgisini artırırken, ayrıca kampüslerde sürdürülebilir yeşil alanların oluşturulmasına yönelik önemli bir adım oldu. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, ağaçlandırma faaliyetleri ile çevreye duyarlılığını göstererek, kampüslerini daha yeşil ve yaşanabilir hale getirirken, doğa ve çevre sağlığına uzun vadeli katkılar sağladı.

Etkinliğe, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Bilgin ve Prof. Dr. Erol İnce, Genel Sekreter Prof. Dr. Hülya Aşkın Balcı ve öğrenciler katılım gösterdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa tarafından, Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında "Geleceğe Nefes" temasıyla organize edilen etkinlikte, 1071 fidan yedi farklı yerleşkede toprakla buluştu.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa tarafından, Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında "Geleceğe Nefes" temasıyla organize edilen etkinlikte, 1071 fidan yedi farklı yerleşkede toprakla buluştu.