İstanbul Üniversitesi'nde Gazze Sempozyumu: Medya ve Soykırım Kanıtları

İstanbul Üniversitesi'nde "Gazze'de Soykırımın Kanıtları ve Medya Sempozyumu" Düzenlendi

İstanbul Üniversitesi (İÜ) tarafından gerçekleştirilen "Gazze'de Soykırımın Kanıtları ve Medya Sempozyumu", İsrail'in medya dili stratejileri ve algı yönetimi konularını masaya yatırdı. Sempozyum, İÜ Rektörlüğü Doktora Salonu'nda düzenlendi.

Güven İnşa Etmek

İlk oturumda, İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Betül Önay Doğan, Anadolu Ajansı’nın güvenilir bir medya unsuru olarak konumlandığını ifade ederek, “Anadolu Ajansı güvenilir olarak gözüken medyanın karşısında güven inşa ediyor. Bunu yaparken açık...” sözleriyle medya sektöründeki güven sorununa dikkat çekti.

Sempozyum, Gazze'de yaşananların yanı sıra, medyada nasıl bir algı yönetimi yapıldığını da derinlemesine ele alarak önemli bir tartışma platformu sundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İstanbul Üniversitesinin (İÜ) düzenlediği "Gazze'de Soykırımın Kanıtları ve Medya Sempozyumu"nda, İsrail'in medya dili stratejisi ve algı yönetimi ele alındı. İÜ Rektörlüğü Doktora Salonu'nda düzenlenen sempozyumun ilk oturumunda, üniversitenin İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Betül Önay Doğan (sağda), Anadolu Ajansı (AA) Dış Politika Danışmanı Özcan Tikit (sağ 2) ve gazeteci Merve Şebnem Oruç (solda) konuşmacı olarak yer aldı.

İstanbul Üniversitesinin (İÜ) düzenlediği "Gazze'de Soykırımın Kanıtları ve Medya Sempozyumu"nda, İsrail'in medya dili stratejisi ve algı yönetimi ele alındı. İÜ Rektörlüğü Doktora Salonu'nda düzenlenen sempozyumun ilk oturumunda, üniversitenin İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Betül Önay Doğan (sağda), Anadolu Ajansı (AA) Dış Politika Danışmanı Özcan Tikit (sağ 2) ve gazeteci Merve Şebnem Oruç (solda) konuşmacı olarak yer aldı.