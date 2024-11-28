DOLAR
34,6 0,12%
EURO
36,6 -0,1%
ALTIN
2.939,48 -0,07%
BITCOIN
3.299.467,47 1%

İstanbul Üniversitesi'nde Gazze Sempozyumu: Medya ve Soykırım Kanıtları

İstanbul Üniversitesi'nde düzenlenen sempozyum, Gazze'de yaşananların kanıtları ve medya manipülasyonunu ele aldı.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 16:51
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 17:29
İstanbul Üniversitesi'nde Gazze Sempozyumu: Medya ve Soykırım Kanıtları

İstanbul Üniversitesi'nde "Gazze'de Soykırımın Kanıtları ve Medya Sempozyumu" Düzenlendi

İstanbul Üniversitesi (İÜ) tarafından gerçekleştirilen "Gazze'de Soykırımın Kanıtları ve Medya Sempozyumu", İsrail'in medya dili stratejileri ve algı yönetimi konularını masaya yatırdı. Sempozyum, İÜ Rektörlüğü Doktora Salonu'nda düzenlendi.

Güven İnşa Etmek

İlk oturumda, İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Betül Önay Doğan, Anadolu Ajansı’nın güvenilir bir medya unsuru olarak konumlandığını ifade ederek, “Anadolu Ajansı güvenilir olarak gözüken medyanın karşısında güven inşa ediyor. Bunu yaparken açık...” sözleriyle medya sektöründeki güven sorununa dikkat çekti.

Sempozyum, Gazze'de yaşananların yanı sıra, medyada nasıl bir algı yönetimi yapıldığını da derinlemesine ele alarak önemli bir tartışma platformu sundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İstanbul Üniversitesinin (İÜ) düzenlediği "Gazze'de Soykırımın Kanıtları ve Medya Sempozyumu"nda...

İstanbul Üniversitesinin (İÜ) düzenlediği "Gazze'de Soykırımın Kanıtları ve Medya Sempozyumu"nda, İsrail'in medya dili stratejisi ve algı yönetimi ele alındı. İÜ Rektörlüğü Doktora Salonu'nda düzenlenen sempozyumun ilk oturumunda, üniversitenin İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Betül Önay Doğan (sağda), Anadolu Ajansı (AA) Dış Politika Danışmanı Özcan Tikit (sağ 2) ve gazeteci Merve Şebnem Oruç (solda) konuşmacı olarak yer aldı.

İstanbul Üniversitesinin (İÜ) düzenlediği "Gazze'de Soykırımın Kanıtları ve Medya Sempozyumu"nda...

İstanbul Üniversitesinin (İÜ) düzenlediği "Gazze'de Soykırımın Kanıtları ve Medya Sempozyumu"nda, İsrail'in medya dili stratejisi ve algı yönetimi ele alındı. İÜ Rektörlüğü Doktora Salonu'nda düzenlenen sempozyumun ilk oturumunda, üniversitenin İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Betül Önay Doğan (sağda), Anadolu Ajansı (AA) Dış Politika Danışmanı Özcan Tikit (sağ 2) ve gazeteci Merve Şebnem Oruç (solda) konuşmacı olarak yer aldı.

İLGİLİ HABERLER

PTT taraflarında hareketlenme başladı! Yoksa PTT personel alımı müjdesi mi geliyor

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Zammı Açıklaması: 'Hazırız!'

Art arda gelen zamlara hazırlanın! Pompalar yine güncelleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden'ın Gazze Açıklamasına Değerlendirme
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze için Ateşkes Vurgusu
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Umman ile Enerji İşbirliği Açıklaması
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Umman ile Ticaret Hedefi: 5 Milyar Dolar
5
Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi Görüşmesi: Meclis Başkanı Berri ve Fransız Temsilci Le Drian Buluştu
6
İsrail Ordusu Lübnan'ın Güneyine Hava Saldırısı Düzenledi
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze Açıklaması: Barış İçin Her Şey Yapılacak

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek

Emeklilere 9.000 TL Pazar Desteği Duyurusu! Hemen Ödenecek

Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı

Aralık Gelmeden Zam Müjdesi Geldi! Maaşlar Yüzde 100 Arttı!

Yeni yıla kadar borcunu kapatmayan hapı yuttu! Yeni zamlar akıllara zarar gelecek

PTT taraflarında hareketlenme başladı! Yoksa PTT personel alımı müjdesi mi geliyor

Art arda gelen zamlara hazırlanın! Pompalar yine güncelleniyor

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Zammı Açıklaması: 'Hazırız!'

O markette indirim şenliği başladı! 40’lısı 200 TL’den ucuza satılacak

Milyonlarca Bağ-Kur’lu bu açıklamayı beklemekteydi: 7200 gün sonrası ne olacak?

Emekliye 10.000 TL pazar desteği müjdesi! Tarih vererek açıklandı