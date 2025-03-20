İstanbul Üniversitesi'nden Diplomaların İptaline Dair İnceleme Raporu Gün yüzüne Çıktı

İstanbul Üniversitesi'nden Önemli Gelişme

İstanbul Üniversitesi (İÜ), İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişiye ait diplomaların iptaline ilişkin kapsamlı bir inceleme raporuna ulaştı. Raporda, İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna dair yapılan iddialarla bağlantılı olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın etkileri masaya yatırıldı.

Yatay Geçiş Uygulamaları ve Şüpheli İşlemler

Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esasları başlığı altında yapılan incelemede, 1990 yılında gerçekleştirilen yatay geçiş işlemlerine dair birçok hata tespit edildi. Raporda, 27 Haziran 1990 tarihli İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu toplantısında 55 öğrencinin yatay geçişine izin verildiği, ancak sürecin nasıl yönetildiği konusunda ciddi belirsizlikler olduğu belirtiliyor.

Başvuru Süreçlerinde Sıralama ve Kontenjan Hataları

Rapora göre, başvuruların değerlendirildiği süreçte, yurt içi ve dışından gelen öğrencilerin sayıları ve başvuruların kabul sebepleri net bir şekilde açıklığa kavuşturulamadı. Ayrıca, başvuru kontenjanlarının artırılmasına dair süreçlerin resmi belgeleri incelenirken, bazı öğrencilerin yatay geçiş şartlarını sağlamadığına dair bilgiler ortaya çıktı.

Zaten Hatalı Yönetmelik Uygulamaları

İnceleme raporu, üniversitenin kabul süreçlerinde Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) görüş alınmadan yapılan hatalar nedeniyle birçok başvurunun kabul edildiğini ortaya koydu. Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı'nın incelemesiyle, bazı öğrencilerin gerekli şartları taşımadan yatay geçiş yaptığı anlaşıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Soruşturması Devam Ediyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna dair hazırlanan rapor doğrultusunda derinleştirildi. İmamoğlu, bu kapsamda savcılığa ifade vermiş durumda.

İstanbul Üniversitesi, İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomalarının "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınarak iptaline karar verdiğini açıkladı. Bu durum, üniversite diploması ile ilgili kamuoyunda tartışmalara yol açmaya devam ediyor.