İstanbul Üniversitesi'nden Filistin'deki İnsanlık Dramına Dikkat Çeken Etkinlik

"Filistin'de Yaşanan İnsanlık Dramına Dur De!" sloganıyla farkındalık çağrısı

İstanbul Üniversitesi (İÜ), "Filistin'de Yaşanan İnsanlık Dramına Dur De!" sloganıyla düzenlediği etkinlikle bölgedeki trajediye dikkati çekti.

Beyazıt'taki tarihi ana kapısı önünde bugün gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, Filistin'de yaşananları anlatan LED ekran gösterimi yapıldı.

Etkinlik için kurulan LED ekrandan, savaşta yıkılan binaların, saldırı anlarının ve yaşanan insani dramların yer aldığı görüntüler gün boyunca paylaşıldı.

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından organize edilen etkinlikle, üniversite mensupları ve kamuoyunda Filistin'deki duruma ilişkin farkındalığın artırılması ve bu konuda duyarlılık oluşturulması amaçlandı.