İstanbul Valiliği'den son dakika duyurusu! Araç sahipleri dikkat: Kış lastiği zorunluluğunda tarih değişti...

İstanbul Valiliği, kış şartlarının erken başlaması nedeniyle, ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğunun tarihini öne çekti. Bu yıl kış lastiği kullanma zorunluluğu 25 Kasım’da başlayacak ve 1 Nisan 2024’te sona erecek. Kış lastiği takmayan ticari araçlara 1152 TL para cezası kesilecek. Özel otomobiller için ise kış lastiği takma zorunluluğu bulunmuyor, ancak güvenli sürüş için kış lastiği kullanılması öneriliyor.

İSTANBUL’DA KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU ERKEN BAŞLIYOR

İstanbul Valiliği, ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğunun başlangıç tarihinin değiştirildiğini açıkladı. Meteorolojik verilere göre, bu yıl kış lastiği kullanma zorunluluğu 25 Kasım’da başlayacak ve 1 Nisan 2024’te sona erecek.

TİCARİ ARAÇLAR DİKKAT!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yönetmelikleri gereği, 25 Kasım ile 1 Nisan tarihleri arasında ticari araçların kış lastiği takması zorunlu. Bu zorunluluğa uymayan araçlara para cezası uygulanacak.





ÖZEL OTOMOBİLLER İÇİN TAVSİYE

Özel otomobiller için ise kış lastiği takma zorunluluğu yok. Ancak, kış şartlarında güvenli sürüş için kış lastiği kullanılması tavsiye ediliyor.

CEZA TUTARI NE KADAR?

25 Kasım’dan itibaren kış lastiği takmayan ticari araçlara para cezası kesilecek. Ceza tutarı, 2023 yılı için 1152 TL olarak belirlendi. Bu ceza, her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak.

Kış lastiği ne zaman takılacak?

Kış lastiği, 25 Kasım 2023 ile 1 Nisan 2024 tarihleri arasında ticari araçlarda takılması zorunlu, özel otomobillerde ise tavsiye edilen bir lastik türüdür.



Kış lastiği takmayana ne kadar ceza?

Kış lastiği takmayan ticari araçlara 2023 yılı için 1152 TL para cezası uygulanacak. Bu ceza, her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak.

Kış lastiği nasıl anlaşılır?

Kış lastiği, üzerinde kar tanesi simgesi bulunan ve kauçuk bileşimi kış şartlarına uygun olan bir lastik türüdür. Kış lastiği, yaz lastiğine göre daha iyi yol tutuşu ve frenleme sağlar.