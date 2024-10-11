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İstanbul Valiliği'nden Eda Nur Gezer Vakasıyla İlgili Soruşturma İzni

İstanbul Valiliği, 5 yaşındaki Eda Nur Gezer'in ölümüyle ilgili İBB'deki 3 memur hakkında soruşturma izni verdi.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 10:41
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 10:41
İstanbul Valiliği'nden Eda Nur Gezer Vakasıyla İlgili Soruşturma İzni

İstanbul Valiliği'nden Soruşturma İzni

İstanbul Valiliği, Küçükçekmece'deki Menekşe Parkı'nda meydana gelen kazadan sonra 5 yaşındaki Eda Nur Gezer'in ölümüyle ilgili olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) görevli üç memur hakkında soruşturma izni verdi.

Olayın Gelişimi

26 Nisan’da, kazı çalışmaları sonucu oluşan su birikintisine düşen Eda Nur Gezer'in, hayatını kaybetmesi üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Valilik, İBB'nin Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Müdürü Z.D., Teknik Müdür Yardımcısı E.U. ve Bölge Şefi T.Y. hakkında gerekli soruşturmaların başlatılması için izin verdi. Ayrıca, olayın meydana geldiği alanın denetim ve gözetimi konusunda yeterli tedbirlerin alınmadığı ifade edildi.

Soruşturmanın Ayrıntıları

Belgede, Z.D. hakkında yeterli talimat vermemesi, E.U. ve T.Y. hakkında ise olay anında gerekli tedbirleri almadıkları ve denetim görevlerini ihmal ettikleri gerekçesiyle soruşturma izni verildiği belirtildi.

Adli Süreç

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü, kazadan sonra olay yerine intikal etti ve Eda Nur Gezer'in su birikintisine düşerek hayatını kaybettiğini tespit etti. İBB, olayla ilgili kendi bünyesinde idari soruşturma açtığını duyururken, adli soruşturma da devam etti. İBB iştiraki olan İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ'de görevli bazı çalışanlar gözaltına alındı, bazıları tutuklandı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu üzücü olay, kamuoyunda büyük tepkilere yol açtı ve gerekli tedbirlerin alınmaması ve güvenlik ihmalinin olduğuna dair endişeleri artırdı.

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