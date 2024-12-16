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İstanbul Valiliği'nden Sahte İçki Denetimleri Hakkında Önemli Açıklama

İstanbul'da sahte içkiden 37 kişi yaşamını yitirdi, 17'sinin tedavisi devam ediyor.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 14:05
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 14:05
İstanbul Valiliği'nden Sahte İçki Denetimleri Hakkında Önemli Açıklama

İstanbul'da Sahte İçki Denetimleri Sıkılaşıyor

İstanbul Valiliği, 1 Kasım'dan itibaren sahte içkiden zehirlenen 37 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı. 17 kişi ise halen tedavi altında.

Gözaltı Sayısı ve Tutuklamalar

Valilikten yapılan açıklamada, sahte içki temin eden 36 şüphelinin gözaltına alındığı, bunlardan 14'ünün tutuklandığı belirtildi. Serbest bırakılan 8 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandığı ifade edildi.

Denetim Sonuçları ve Ele Geçirilen Malzemeler

2024 yılı itibarıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, 1002 iş yerini denetleyerek 287 bin 758 litre alkollü sıvı, 14 bin 701 dolu içki şişesi ve içki yapımında kullanılan 853 bin 460 bandrol ve etiket ele geçirdi. Ayrıca, sahte içki imal ve satışında kullanılan birçok yan ürün de bulundu.

Denetimlerde 32 işletmeye toplamda 2 milyon 662 bin 52 lira idari ceza uygulandığı açıklandı.

Alkol Zehirlenmesi ile İlgili Durumlar

Açıklamada, sahte içkiden zehirlenen 17 kişinin tedavisinin sürdüğü, 23 kişinin ise taburcu edildiği bilgisi yer aldı.

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