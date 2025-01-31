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İstanbul Valiliği’nden Soğuk Hava Uyarısı: Sıcaklık 12 Derece Düşecek

İstanbul Valiliği, hava sıcaklığının 6 ila 12 derece azalacağını ve karla karışık yağışların görüleceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 21:02
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 21:02
İstanbul Valiliği’nden Soğuk Hava Uyarısı: Sıcaklık 12 Derece Düşecek

İstanbul'da Soğuk Hava Etkili Olacak

İstanbul Valiliği, yapmış olduğu açıklamada kentte önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının 6 ila 12 derece düşeceğini belirtti. Valilik, bu duruma bağlı olarak vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmalarını istedi.

Hava Durumunu Etkileyen Faktörler

Açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne atıfta bulunularak, 4 Şubat Salı gününde sıcaklıkların düşmeye başlayacağı ve 5 Şubat Çarşamba gününden itibaren mevsim normallerinin altına ineceği vurgulandı. İstanbul'da beklenen en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının 2 ila 5 derece arasında olacağı tahmin ediliyor.

Güçlü Rüzgar ve Kar Yağışı Beklentisi

Salı gününden itibaren etkisini gösterecek olan soğuk hava, kuzey yönlerden kuvvetli esen rüzgarlarla birleşerek bir hafta süresince devam edecek. Bu süre zarfında karla karışık sağanak ve kar yağışı görülmesi bekleniyor.

Vatandaşlara Önemli Uyarılar

Açıklamada, özellikle kar yağışı sonrası meydana gelebilecek buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların tedbirli olmaları gerektiği ifade edildi.

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