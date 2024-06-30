İstanbul Valiliği'nden Taksim ve İstiklal Caddesi'nde izinsiz protestolara karşı yoğun tedbirler! Yollar kapatıldı

İstanbul Valiliği, sosyal medyada yapılan izinsiz protesto çağrılarına karşı Taksim ve İstiklal Caddesi'nde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Valilik, bu tedbirler kapsamında bazı yolları trafiğe kapatarak, alternatif güzergahlar belirledi. Aynı zamanda, metro ve füniküler hatlarında geçici durdurma kararları alındı.



YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK

İstanbul Valiliği'nin yaptığı açıklamaya göre, izinsiz protesto yürüyüşü ve basın açıklaması çağrılarına karşı saat 08.00 itibarıyla Taksim Meydanı, Cumhuriyet Anıtı, Gezi Parkı, İstiklal Caddesi ve ara sokakları, Tünel Meydan’a kadar olan bölge ile Karaköy Meydan ve çevresi araç trafiğine kapatılacak. Bu bölgelerde yaya trafiği ise kontrollü sağlanacak.

Valilik, trafiğe kapatılacak yolların listesini de duyurdu. Buna göre, saat 10.00 itibarıyla Sıraselviler Caddesi Hocazade Sokak kesişiminden Taksim Meydan istikametine, Taksim Meydan büfeler önünden İstiklal Caddesi'ne bağlanan yol, Refik Saydam Caddesi'nden Asmalı Mescit Caddesi'ne giriş-çıkış, Ensiz Sokak - İlk Belediye Caddesi kesişimi, Balo Sokak ile Turnacıbaşı Caddesi kesişimi, Sadri Alışık Sokak ile Atıf Yılmaz Caddesi, Yeni Çarşı Caddesi, Kumbaracı Yokuşu, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokak'tan İstiklal Caddesi'ne gidiş istikameti, Yeni Çarşı Caddesi ile İstiklal Caddesi kesişimi ve İstiklal Caddesi istikameti, Taksim Tünel girişinden İstiklal Caddesi istikameti ve Tak-ı Zafer Caddesi trafiğe kapatılacak.

ALTERNATİF YOLLAR BELİRLENDİ

Trafiğe kapatılacak yolların yanı sıra, İstanbul Valiliği alternatif güzergahlar da belirledi. Bu güzergahlar arasında İnönü Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Refik Saydam Caddesi ve Meslic-i Mebusan Caddesi yer alıyor. Sürücülerin bu güzergahları kullanarak yollarına devam etmeleri öneriliyor.

METRO VE FÜNİKÜLER HATLARINDA GEÇİCİ DURDURMA

İstanbul Valiliği'nin aldığı tedbirler sadece karayolu trafiğiyle sınırlı kalmıyor. Metro İstanbul, saat 10.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim ve Şişhane istasyonlarının, F1 Taksim-Kabataş füniküler hattının işletmeye kapalı olacağını duyurdu.

Metro İstanbul’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş füniküler hattı işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferine devam edecektir.”

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

İstanbul Valiliği, izinsiz protesto çağrılarına karşılık aldığı bu tedbirlerin, kamu düzenini ve güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti. Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Bugün Taksim ve İstiklal Caddesi bölgesinde izinsiz protesto yürüyüşü ve basın açıklaması çağrısına karşı gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır. Belirlenen bölgelerde trafiğe kapatma ve yaya trafiğinin kontrolü sağlanacaktır. Bu tedbirler, kamu düzenini ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla alınmıştır."

İstanbul Valiliği, vatandaşların bu tedbirlere uymalarını ve belirtilen alternatif güzergahları kullanmalarını önerdi. Özellikle trafiğe kapatılan bölgelerde zorunlu olmadıkça araçlarıyla girmemeleri ve toplu taşıma araçlarını kullanmaları tavsiye edildi. Metro ve füniküler hatlarının geçici olarak durdurulması nedeniyle vatandaşların seyahat planlarını bu doğrultuda yapmaları gerektiği belirtildi.

