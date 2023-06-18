İstanbul Valiliği, 'Onur Haftası' nedeniyle bazı metro hatlarına iniş izni vermiyor!
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LGBTİ+ Onur Haftası etkinliği nedeniyle İstanbul Valiliği'nin bazı metro hatlarını kapatma kararı aldığı bildirildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Metro İstanbul İle ilgili İstanbul Valiliği tarafından bir karar alındı. Alınan kararın içeriğinde LGBTİ+ Onur Haftası etkinliği nedeniyle bazı metro istasyonlarının kapatılacağı belirtildi.
BAZI METRO İSTASYONLARINA İNİŞ İZNİ VERİLMEYECEK
LGBTİ+ Onur Haftası etkinliklerinin düzenleneceği İstanbul'da, M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı üzerindeki Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş füniküleri bugün saat 10.00'da kapanacak. Durakların bir sonraki duyuruya kadar kapalı şekilde kalacağı ve bu trenlerin ise belirlenen istasyonlarda durmayacağı açıklandı.
Ayrıca polis ekiplerinin Taksim Gezi Parkı'nın çevresinde güvenlik önlemlerini artırdığı ve parkı çelik çitlerle çevirdiği ortaya çıktı.
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