İstanbul Valiliği Resepsiyonu: Cumhuriyet'in 102. Yılı Kutlandı

İstanbul Valiliği, 29 Ekim etkinlikleri kapsamında Bakırköy'de Cumhuriyet'in 102. yılı resepsiyonunu düzenledi; Vali Davut Gül önemli mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 28.10.2025 23:14
Güncelleme Tarihi: 28.10.2025 23:14
İstanbul Valiliği Resepsiyonu: Cumhuriyet'in 102. Yılı Kutlandı

İstanbul Valiliği Resepsiyonu: Cumhuriyet'in 102. Yılı Kutlandı

Program ve katılımcılar

İstanbul Valiliğince 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Bakırköy'de bir otelde resepsiyon düzenlendi. Programa 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, milletvekilleri, kaymakamlar, belediye başkanları, İstanbul'daki kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, azınlıkların dini temsilcileri ile eğitim, sağlık, iş dünyası, kültür, sanat ve spor camiasından çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyonda davetlileri İstanbul Valisi Davut Gül ve eşi Gülden Gül karşıladı.

Program akışı

Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. İstanbul Müftüsü Doç. Dr. Emrullah Tuncel'in yaptığı duanın ardından "Cumhuriyet'in Kuruluş Destanı" adlı video gösterimi yapıldı.

Vali Davut Gül'ün konuşması

Vali Gül, Cumhuriyet'in 102. yaşını kutlamanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm istiklal şehitlerini minnetle andığını söyledi.

"Bu sebeple Cumhuriyet kurtuluşun ve yeniden kuruluşun destanıdır. Binlerce isimsiz kahramanı olan bir milletin yeniden dirilişidir. Omuzlarında cepheye mermi taşıyan elleri öpülesi anaların son vasiyetidir. Milletin sinesine sarılmış, vatan toprağı kefeni olmuş Mehmetçiğin fedakarlığıdır. Mazlum coğrafyaların umudu, dillerdeki duasıdır. Cumhuriyet'imizin mayasında milletimizin onurlu duruşu, vatan sevgisi, egemenlik ve bağımsızlık sevdası vardır. Birlik ve beraberliğimiz vardır."

Vali Gül, Cumhuriyet'in 86 milyonun, bu topraklarda yaşayan herkesin ortak yuvası ve kendilerine bırakılan en büyük miras olduğunu belirterek, bu emaneti Türkiye Yüzyılı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çok daha güçlü bir şekilde ileriye taşımanın herkesin asli vazifesi olduğunu dile getirdi.

"102 yıl önce olduğu gibi bugün de vatanımıza ve bayrağımıza aynı kararlılıkla sahip çıkıyoruz. Cumhuriyet'imizi kuranları ve bu toprakları bizlere vatan kılanları asla unutmadık, unutmayacağız. Bu şuurla savunma sanayisinden teknolojiye, bilimden sanata attığımız her adımla Cumhuriyet'imizi daha da güçlendiriyoruz. Ve en önemlisi gözlerindeki ışık, yüreklerindeki vatan sevgisiyle geleceğimizin teminatı olan pırıl pırıl gençlerimiz sayesinde 'Cumhuriyet emin ellerde' diyoruz. Geleceğin büyük ve güçlü Türkiye'sini inşa ediyoruz. Allah devletimizi ebed, milletimizi daim, Cumhuriyet'imizi payidar kılsın. Devletimiz, milletimiz var olsun. Fertler ölür, millet yaşar. Yaşasın millet, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti."

Kapanış

Protokol üyelerinin pasta kestiği program, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmen Korosu ve Orkestrası'nın konseriyle sona erdi.

İstanbul Valiliğince 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında resepsiyon düzenlendi....

İstanbul Valiliğince 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona katılan İstanbul Valisi Davut Gül, konuşma yaptı.

İstanbul Valiliğince 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında resepsiyon düzenlendi....

İLGİLİ HABERLER

Doğu Ekspresi Fiyatları 2025-2026: Biletler Satışta, Sefer Takvimi ve Duraklar

Bahis Skandalı: TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 371 Hakemin Hesabını Açıkladı

İstanbul'a 15 Bin TOKİ Kiralık Konut: Kira Rayiç Bedelinin Yarısına Kiralanacak

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman? EGM'den Kılavuz Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir'de Park Halindeki Araçlara Çarpıp Kaçan Sürücü Başka Araçla Çarpıştı
2
Bükreş'te Resepsiyonla Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. Yılı Kutlandı
3
Bilecik'te Cumhuriyet'in 102. Yılı Fener Alayı
4
ANTİAD Üyeleri 29 Ekim Cumhuriyet Balosu'nda Buluştu
5
Trablus'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlandı: Türkiye-Libya İlişkileri Öne Çıktı
6
Zagreb'de 29 Ekim Coşkusu: Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. Yılı Konserle Kutlandı
7
İzmir Foça'da 86 düzensiz göçmen yakalandı

Black Friday 2025: Efsane Cuma 28 Kasım'da Başlıyor

Sağlık Bakanlığı Promosyonunda Yeni Seçenek: 90 Bin TL Nakit mi, 550 Bin TL Faizsiz Kredi mi?

MEB 2025-2026 Ara Tatil Tarihleri: Okullar 9 Gün Ne Zaman Kapanacak?

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları Başlıyor — 6.750 TL'den Taksitler ve Şartlar

29 Ekim 2025: İstanbul, Ankara, İzmir Ücretsiz Konserler — Hangi Ünlüler Sahne Alacak?

Bahis Skandalı: TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 371 Hakemin Hesabını Açıkladı

İstanbul'u Sallayan Deprem: Merkez Üssü Balıkesir Sındırgı, Büyüklük 6.1

Doğalgaz Aboneliğinde Güvence Bedeli Kaldırılıyor: 3.216 TL Muafiyet ve 12 Taksit

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman? EGM'den Kılavuz Bekleniyor

Tarım Bakanlığı 12 Peynir Markasını İfşa Etti: Taklit ve Tağşiş Tespitleri

İstanbul'a 15 Bin TOKİ Kiralık Konut: Kira Rayiç Bedelinin Yarısına Kiralanacak

Doğu Ekspresi Fiyatları 2025-2026: Biletler Satışta, Sefer Takvimi ve Duraklar