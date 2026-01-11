İstanbul Valiliği: Sağanak ve Fırtına Sonrası 112'ye 193 İhbar, 15 Sefer İptal

İstanbul'da sağanak ve fırtına sonrası 112'ye gelen 193 ihbar bildirildi; bazı havayolu ve deniz seferlerinde iptaller yaşandı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 12:17
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 12:17
İstanbul Valiliği, megakentte etkili olan sağanak yağmur ve fırtına nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne toplam 193 ihbarın iletildiğini açıkladı.

İhbarların içeriği ve müdahale

Valilik verilerine göre, cumartesi günü boyunca ve akşam saatlerinden itibaren etkili olan fırtınalı hava sonucu megakente ortalama 30 kilogram yağış düştü. Gelen ihbarlar arasında 23 çatı uçması, 28 ağaç devrilmesi, 80 su baskını, 43 tehlike arz eden parça, 18 hasar gören araç ve 1 hasar gören bina yer aldı. Yetkililer, bildirilen olaylara ilgili birimlerin hızla müdahale ettiğini ve vatandaş mağduriyetinin en aza indirildiğini bildirdi.

Ulaşımda aksaklıklar

Valilik ayrıca, yağış ve fırtına nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda bazı uçuş seferlerinin askıya alındığını, BUDO ve Şehir Hatlarına bağlı güzergahlarda toplam 15 seferin iptal edildiğini duyurdu. Açıklamada, İDO seferlerinin sorunsuz şekilde yapıldığı ve İstanbul Boğazı transit gemi trafiğinin çift yönlü olarak devam ettiği belirtildi.

