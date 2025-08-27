DOLAR
İstanbul Valiliği: Şişhane Metro CHP Etkinliği İddiasını Yalanladı

İstanbul Valiliği, Şişhane Metro'nun CHP etkinliği nedeniyle kapatıldığı iddiasını yalanladı; sadece iki çıkış arama için geçici olarak kapatıldı, diğerleri açık.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 18:06
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 18:06
Valilikten açıklama

İstanbul Valiliği, çeşitli medya kuruluşları ve sosyal medya mecralarında yer alan CHP İl Başkanlığı tarafından düzenlenecek etkinlik nedeniyle Şişhane Metro İstasyonu kapatıldı şeklindeki haber ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Söz konusu etkinlikte, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin arama faaliyetlerini sağlıklı olarak yapabilmesi için Şişhane Metro Durağı Vergi Dairesi çıkışı ve Şişhane Metro Durağı Beyoğlu Belediyesi çıkışı kullanıma kapatılacaktır. Şişhane Metro Durağı'na ait diğer çıkışlar hizmet vermeye devam etmektedir.

Valilik açıklamasında, sadece belirtilen iki çıkışın geçici olarak kapatıldığı ve Şişhane Metro Durağı'na ait diğer çıkışların hizmet vermeye devam ettiği vurgulandı.

