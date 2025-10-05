İstanbul Valiliği: Sumud Filosu Üyesi E.Ö. Hakkında Gözaltı İddiası Asılsız

İstanbul Valiliği'nden Sumud Filosu Üyesi E.Ö. Hakkında Açıklama

Gözaltı iddiaları yalanlandı

İstanbul Valiliği, sosyal medyada yayılan ve Küresel Sumud Filosuna katılanlardan E.Ö. hakkında gözaltı uygulandığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Valilik açıklamasında, Sumud Filosu kafilesi İstanbul Havalimanı'nda en üst düzey kamu görevlileri ve vatandaşlarımız tarafından VIP terminalinde coşkuyla karşılanmıştır ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bazı sosyal medya paylaşımlarında E.Ö.'nün "İsrail'e karşı yürüttüğü boykot çalışmaları nedeniyle boykot listesindeki firmaların şikayeti üzerine gözaltına alındığına" dair iddiaların ortaya atıldığı belirtildi ve bu iddiaların tümüyle asılsız olduğu vurgulandı.

Valiliğin aktardığı bilgiye göre, E.Ö. hakkında eşi tarafından 3 Ekim 2025 tarihinde ilimiz Eyüpsultan İlçesi Akşemsettin Polis Merkezi Amirliği'ne kayıp başvurusu yapılmış; VIP terminal girişinde bu kayıp başvurusu nedeniyle sadece form düzenlenmiş, gözaltı veya başka bir işlem yapılmamıştır.

Metinde, E.Ö.'nün kimlik işlemlerinin ardından geldiği kafileyle birlikte Adli Tıp Kurumuna gönderildiği ifade edildi.

Valilik, ayrıca, "Terör devleti İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım ablukasını kırmak için oluşturulan Sumud Filosu kafilesi, Valiliğimiz tarafından otellerimizde misafir edilmektedir." açıklamasını paylaştı ve kafileyi İstanbul'da misafir etmekten onur duyduklarını belirtti.

Son olarak, Valilik, kafileye kötü muamele, gözaltı ve benzeri uygulamalar yapıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını yeniden vurguladı.