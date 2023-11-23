İstanbul Valiliğinden kar yağışı açıklaması: Tarih verildi

İSTANBUL KAR YAĞIŞINA HAZIR!

İstanbul’a kar yağışı uyarısı yapıldı. Ülke genelinde bu hafta sonu soğuk uyarısı yapılırken İstanbul için de kar uyarısı yapıldı. Beklenen kar yağışından önce de İstanbul Valisi Davut Gül başkanlığında toplanılarak alınması gereken önlemler masaya yatırıldı.





AFAD'da yapılan toplantıya; İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da eşlik etti. Kar yağışı beklentisi olduğunu ifade eden Vali Gül, İstanbul için tüm tedbirlerin alınacağının altını çizdi.

İstanbul AFAD ta İstanbul Valisi Davut Gül başkanlığında 'Kış Tedbirleri Toplantısı' yapıldı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğündeki (AFAD) Kış Tedbirleri Toplantısı'na İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, ilçe kaymakamları, bölge ve il müdürleri ve ilgili kurumların temsilcileri katılım sağladı.

"PAZAR GÜNÜ KAR YAĞABİLİR’’

Yapılan toplantıda konuşan Vali Gül, "İstanbul'umuzda 26 Kasım Pazar günü kar yağışı bekleniyor. Bugün, Kurumlar arası iş birliğini sağlamak ve afet riskinin tekrar gözden geçirilmesi için 'Kış Tedbirleri Toplantısı'nı yapıyoruz. Kar yağışı gibi afet ve olaylarda en önemli olan zamanlama ve koordinasyonun sağlanmasıdır. İstanbul'umuzda meteorolojik verileri yakından takip ederek almamız gereken tüm kararları zamanında alacağız. Afet Çalışma Grupları işine hakim olacak ve talepler ivedi bir şekilde yerine getirilecek. Kaymakamlar, il koordinasyon kurulları ile tedbirleri sağlayacak. Hepinize vereceğiniz katkılar için teşekkür ediyorum. İnşallah, İstanbul'umuzda kar sürecini yüz akı ile atlatacağız" dedi.

Vali Gül’ün konuşmaının ardından da ilgili kurumlar karla mücadelede alınması gereken tedbirler ile ilgili sunum gerçekleştirdi. Toplantıda ayrıca her yıl 1 Aralık ta başlayan kış lastiği uygulamasının ise 25 Kasım a çekilmesi kararlaştırıldı.

TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR

İstanbul'da 2023-2024 Yılı Kış Tedbirleri kapsamında ilgili kurumlar tarafından bazı tedbirler alındı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından polis sorumluluk bölgesinde toplam 427 trafik unsuru, 260 asayiş ekibi ve 8 jandarma timi olmak üzere 1504 personel, jandarma sorumluluk bölgesinde ise 147'si trafik olmak üzere toplam 498 jandarma timi görev alması kararlaştırıldı.

Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin de 13 bin 451 personel, 3 bin 708 araç ve iş makinesi görev yapacak, 366 bin 720 ton tuz, 8 bin 370 ton solüsyon ve çözelti hazır bulundurulacak, 23 Otoyol Hizmet Tesisi'nde 5 bin 598 araca hizmet vermesi kararlaştırıldı.

Afet Beslenme Grubu'nca 117 araç, 300 personel, 2 bin gönüllü ile 87 noktada görev yapılacak. Afet Sağlık Grubu'nca 513 Ambulans Servisi ve 39 UMKE aracıyla faaliyet gösterilecek. Tarım, Orman, Gıda, Su ve Hayvancılık Grubu'nca 200 personel ve 50 araçla sokak hayvanlarına soğuk ve karlı günlerde 2 ton mamanın dağıtımı sağlanacak.

Afet Teknik Destek ve İkmal Grubunca 14 bin 18 personel, İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 32 bin 325 iş makinesi, 2 bin 969 makine ve ekipmanla hizmet verilecek. Arama Kurtarma Grubunca 363 personel, 54 araç ve 6 botla hizmet sağlanacak.