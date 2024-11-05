İstanbul Valiliğinden Şehit Deniz Teğmen Öz İçin Taziye Mesajı

İstanbul Valiliği'nden Taziye Mesajı

İstanbul Valiliği, İstanbul Su Altı Savunma Komutanlığı'nda eğitim sırasında gerçekleşen üzücü kaza neticesinde şehit olan Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz için bir taziye mesajı yayımladı.

Valilikten Sözler

Valiliğin resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyurulan mesajda, "İstanbul Su Altı Savunma Komutanlığında meydana gelen kaza sonucu şehit olan Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz'e Allah'tan rahmet diliyoruz. Kahraman Mehmetçiğimizin ruhu şad, makamı ali olsun. Kederli ailemizin, ordumuzun ve milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.