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İstanbul Valisi Davut Gül, 5 İlden 21 Öğrenciyi Ağırladı

Vali Gül, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İstanbul'a gelen 21 öğrenciyi misafir etti.

Yayın Tarihi: 22.04.2025 19:07
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 19:07
İstanbul Valisi Davut Gül, 5 İlden 21 Öğrenciyi Ağırladı

İstanbul Valisi Gül, 5 İlden Gelen Öğrencileri Misafir Etti

İstanbul Valisi Davut Gül, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Artvin, Adıyaman, Elazığ, Nevşehir ve Hakkari illerinden gelen toplam 21 öğrenciyi misafir etti.

Öğrenciler, tarihi ve kültürel mekanları ziyaret etmek üzere İstanbul'a gelmişti. Vali Gül, öğrencileri Valilikte ağırlayarak, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ile birlikte onlara hoş geldin dedi.

Gül, çocukların ziyaretleri hakkında yaptığı konuşmada, "İnanıyorum ki sizler burada gördüklerinizi ve tecrübe ettiklerinizi büyüdüğünüzde hem arkadaşlarınıza anlatacaksınız hem de 15-20 sene sonra gördüğünüz bu makamlardaki görevleri hatta daha iyilerini sizler alacaksınız." ifadelerini kullandı.

Misafir öğrenciler, kendilerini tanıtarak İstanbul gezileri sırasında dikkatlerini çeken ve hoşlarına giden yerleri paylaştı. Adıyaman'dan gelen bir çocuk, programa Yeşilay temalı bir şiirle katkıda bulundu. Ayrıca çocuklar, İstanbul’daki üç büyük futbol takımının stadyumlarını görmek istediklerini dile getirdiler.

Vali Gül, çocukların gezi rotalarına uygun olarak bir stadyumu ziyaret etme imkanının sağlanabileceğini ifade etti. Ziyaret, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

İstanbul Valisi Davut Gül (sağ 6), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 5 ilden...

İstanbul Valisi Davut Gül (sağ 6), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 5 ilden gelen 21 öğrenciyi misafir etti.

İstanbul Valisi Davut Gül (sağ 6), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 5 ilden...

İstanbul Valisi Davut Gül (sağ 6), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 5 ilden gelen 21 öğrenciyi misafir etti.

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