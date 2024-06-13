İstanbul Valisi Davut Gül, bayram trafik tedbirlerini ve önlemlerini açıkladı

Davut Gül: Trafik kazalarının azaltılması en önemli önceliğimiz

İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı’nın okulların tatil dönemine denk gelmesi ve 9 günlük tatilin trafik yoğunluğunu artıracağını belirtti. Bu durumun, trafik kazalarının olabildiğince azaltılması ve can kayıplarının önlenmesi için ekstra önlemler almayı gerektirdiğini vurguladı.



Gül, bayram öncesi Esenler’deki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda denetimler gerçekleştirdi ve yolcuların bayramını kutladı. Denetimlerin ardından gazetecilere bayram tedbirleri hakkında bilgi verdi. Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinin, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda bayramın huzur ve güven içinde geçmesi için çeşitli tedbirler aldığını dile getirdi.

Gül, “Trafik kazalarının olabildiğince azaltılması, mümkünse hiç olmaması, can ve mal kayıplarının ortadan kaldırılması en önemli önceliğimiz” dedi ve ekledi: “Hiçbir vatandaşımızın tırnağına zarar gelmesini istemiyoruz. Bunun için de kurallara uyulması, yorgun yollara çıkılmaması, trafik tedbirlerine riayet edilmesi kazaları ortadan kaldıracaktır.”

Vali Gül, bayram süresince emniyet müdürlüğü ve jandarma komutanlığı personelinin asayiş, trafik ve benzeri konularda görevlerinin başında olacağını belirtti. Vatandaşların da kendilerine yardımcı olmasıyla bayramı huzur içinde geçireceklerini ifade etti.

Gül, bayramda görmek istemedikleri görüntülerin de olduğunu belirtti ve “Parklarda, bahçelerde, sokaklarda kurbanların kesilmesi… Belediyelerimiz, kurban kesim ve kurban satış yerlerini ilan etti. Tarım Müdürlüğümüz bunların denetimlerini yaptı, yapıyor. Dolayısıyla da sadece belirtilen yerlerde kurbanlar kesilecek.” dedi.

Vali Gül, vatandaşları plajların dışında kontrolsüz yerlerde denize girilmemesi konusunda da uyardı ve “Bu da boğulmalara sebebiyet veriyor. Can kurtaranların olmadığı, denize girmenin yasak olduğu yerlerde lütfen denize girilmesin.” dedi.

Gürültü kirliliğiyle ilgili de konuşan Gül, “Boğaz başta olmak üzere gürültü kirliliğiyle ilgili gerek emniyetimiz gerek sahil güvenliğimiz kontrollerini yapmaya devam edecek.” ifadelerini kullandı.

Gül, tüm kamu görevlileri ile kendilerine yardımcı olan vatandaşlara teşekkür etti ve herkesin bayramını kutladı. “İnşallah diğer bayramlarda olduğu gibi bu bayramda da İstanbul’umuz huzur içerisinde, güven içerisinde bu bayramı geçirecektir.” diye konuştu.