İstanbul Valisi Davut Gül'den fırtına uyarısı: Saat verdi!

İstanbul Valisi Davut Gül, kentte yarın sabah saatlerinde başlayacak olan fırtınaya karşı vatandaşları uyardı. X sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Gül, İstanbul'da rüzgarın yarın sabah kuzey ve kuzey doğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 kilometre/saat) şeklinde eseceğini belirtti.

Gül, paylaşımında, fırtınanın ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara yol açabileceğini, bu nedenle meteorolojik uyarının yayınlandığını ifade etti.