İstanbul Valisi Davut Gül'den fırtına uyarısı: Saat verdi!

İstanbul Valisi Davut Gül, kentte yarın sabah saatlerinde başlayacak olan fırtınaya karşı vatandaşları uyardı. Fırtınanın ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara yol açabileceğini belirten Gül, dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

İstanbul Valisi Davut Gül'den fırtına uyarısı: Saat verdi!
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İstanbul Valisi Davut Gül, kentte yarın sabah saatlerinde başlayacak olan fırtınaya karşı vatandaşları uyardı. X sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Gül, İstanbul'da rüzgarın yarın sabah kuzey ve kuzey doğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 kilometre/saat) şeklinde eseceğini belirtti.

Gül, paylaşımında, fırtınanın ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara yol açabileceğini, bu nedenle meteorolojik uyarının yayınlandığını ifade etti.

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