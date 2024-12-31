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İstanbul Valisi Gül, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni Ziyaret Etti

İstanbul Valisi Davut Gül, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret ederek personelin yeni yılını kutladı ve güvenlik tedbirlerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 19:55
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 19:55
İstanbul Valisi Gül, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni Ziyaret Etti

Vali Gül'den 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Yeni Yıl Ziyareti

İstanbul Valisi Davut Gül, yeni yıl hazırlıkları çerçevesinde 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Ziyaret sırasında güncel ihbar raporlarına ilişkin bilgi alan Gül, merkezde görevli personelin yeni yılını kutlayarak çikolata ikramında bulundu.

Huzurlu Bir Geçiş İçin Önlemler Alındı

Vali Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2024'ün son gününü ziyaretlerle geçireceğini belirterek, vatandaşların yeni yıla huzurlu bir şekilde girmesi için çeşitli önlemler alındığını vurguladı. Gül, "İçişleri Bakanlığımız Türkiye genelindeki tedbirleri koordine ediyor. İstanbul'da da biz mesai arkadaşlarımızla birlikte vatandaşımızın huzur içinde bu geceyi geçirmesi için gece-gündüz 24 saat esasına göre tedbirler aldık." diye konuştu.

112 Acil Çağrı Merkezi ve Güvenlik Tedbirleri

Yılbaşı kutlamaları kapsamında sahada görev alan personele ilişkin bilgi veren Gül, "Şu an 112 Acil Çağrı Merkezi'ndeyiz. Burada emniyetin, jandarmanın, sahil güvenliğin, itfaiyenin, sağlığın, ormanın, 7/24 hizmet vermesi gereken kuruluşların çağrı personeli var. Yaklaşık 350 arkadaşımız burada görev yapıyor. Sahada güvenlik güçlerimiz 60 bin 68 personelle görev yapıyor" ifadelerini kullandı.

Devam Eden Ziyaretler

Vali Gül, ayrıca Sayın Cumhurbaşkanı'nın Darülaceze’yi ziyaret ettiğini belirterek, 15.00 itibarıyla huzurevlerini, sevgi evlerini, karakolları ve alandaki güvenlik kuvvetlerini ziyaret ettiklerini, bu sabaha kadar da ziyaretlere devam edeceklerini aktardı. Gül, basın mensuplarına, "Bugünü, bu geceyi çalışarak geçiriyorsunuz. Sizlere de iyi seneler diliyoruz." dedi.

Sağlık Personeliyle İletişim

Ziyareti sırasında personelle sohbet eden Gül, sahada görev yapan sağlık personelinin yeni yılını telsizden anonsla kutladı. Ziyarette Valı Gül'e, Eyüpsultan Kaymakamı Arslan Yurt, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu ve İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner eşlik etti.

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