İstanbul Valisi Gül, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Güvenlik Görevlilerini Ziyaret Etti

İstanbul Valisi Gül, Yılbaşı Tedbirleri İçin Polisleri Ziyaret Etti

İstanbul Valisi Davut Gül, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki uygulama noktasını ziyaret ederek, burada görev yapan polislerin yeni yılını kutladı. Uygulama noktasında yılbaşı için alınan tedbirleri denetleyen Gül, hem görevli polislere hem de kontrol noktasındaki vatandaşlarla basın mensuplarına baklava ikramında bulundu.

İstanbul'un Güvenliği İçin Planlı Çalışmalar

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Gül, İstanbulluların ağız tadıyla yeni yıla girmeleri için emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin kentin her köşesinde görev yaptığını belirtti. Şu anda İstanbul'da 60 binin üzerinde güvenlik gücü bulunduğunu ifade eden Gül, "Asayiş ve trafik konularında vatandaşlarımızın herhangi bir sıkıntı ile karşılaşmaması adına planlı çalışmalarımız devam ediyor," dedi.

Umarım Ağız Tadıyla Bir Gece Geçiririz

Gül, ziyaret sırasında, "İnşallah hep birlikte bu gece ağız tadıyla atlatılır ve hemşehrilerimizin 2025 yılında yaşayabilecekleri, güzel bir yıl olarak başlamış olacağız," diye konuştu. Gül, tüm güvenlik birimlerine teşekkür ederek, İstanbulluların bu süreçte herhangi bir sorun yaşamamaları için gerekli önlemlerin alındığını vurguladı.

Ek Tedbirler ve Denetimler

Vali Gül, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret ettikten sonra, sağlık, itfaiye ve göç idaresinin mobil araçlarının 7/24 çalıştığını belirtti. Ayrıca, okulların erken tatil edildiği ve bazı cadde ve sokakların trafiğe kapatıldığını hatırlattı. Gül, "Bu saat itibarıyla trafikte bir olumsuzluk bize henüz yansımadı," dedi.

Yılbaşı Kutlamaları Devam Ediyor

Gül, kontrol noktasında durdurulan araçlardaki vatandaşlara baklava ikram ederken, trafik kurallarına da dikkat etmeleri uyarısında bulundu. Ziyaretine İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel ve Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı da eşlik etti.

Vali Gül, daha sonra Kadıköy'deki yılbaşı denetim noktasını ziyaret ederek burada görevli polislerle fotoğraf çektirdi ve ardından İskele Polis Merkezi'ni de ziyaret etti.

İstanbul Valisi Davut Gül, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde uygulama noktasında görev yapan polisleri ziyaret etti. Yılbaşı tedbirlerini denetleyen gül, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu. Vali Gül'e, ziyaretinde, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız (sağ 2), İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu (solda), Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel (sağda) ile Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı da (sol 2) eşlik etti.

İstanbul Valisi Davut Gül, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde uygulama noktasında görev yapan polisleri ziyaret etti. Yılbaşı tedbirlerini denetleyen gül, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu. Vali Gül'e, ziyaretinde, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız (sağ 2), İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu (solda), Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel (sağda) ile Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı da (sol 2) eşlik etti.