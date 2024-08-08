İstanbul Valisi Gül, 2023 Emniyet Verilerini Açıkladı

İstanbul Emniyet Verileri Paylaşıldı

İstanbul Valisi Davut Gül, 2023 yılının ilk yedi ayına dair önemli emniyet ve güvenlik verilerini kamuoyuyla paylaştı. İstatistikler çerçevesinde, terörle mücadele kapsamında yapılan operasyonlar dikkat çekti.

Terörle Mücadelede Önemli Başarılar

Vali Gül, 2023’ün ilk yedi ayında terör örgütlerine karşı düzenlenen 2 bin 336 operasyonda 4 bin 887 kişinin yakalandığını ve 447 şahsın tutuklandığını açıkladı.

Asayiş Verileri

Gül, 2023 Temmuz ayına ait asayiş verilerini de paylaşarak, İstanbul'un huzurunun, Türkiye’nin huzuru olduğunu vurguladı. Son bir ayda, PKK/KCK'ya karşı 43, FETÖ'ye karşı 61 operasyon düzenlendi.

Organize Suçlarla Mücadele

Güvenlik güçlerinin organize suçlarla ilgili başarılı operasyonları sonucunda, 2024'ün ilk 7 ayında 747 operasyonda 119 çete çökertildi.

Uyuşturucu İle Mücadele

Uyuşturucu ticaretine karşı yapılan operasyonlarda ise 9 bin 169 kişinin yakalandığı bildirildi. 14 tonu aşkın uyuşturucu ele geçirilerek önemli bir başarı sağlandı.

Trafik Güvenliği

Vali Gül, İstanbul'un trafik güvenliğiyle ilgili verileri de sunarak, 94 vatandaşın hayatını kaybettiğini ve 22 bin 420 vatandaşın yaralandığını belirtti.

Siber Güvenlik Çalışmaları

2023 yılının ilk yedi ayında, sosyal medya hesaplarının incelenmesiyle 576 terör bağlantılı hesap tespit edildi.

Göç İle Mücadele

Göç alanında yapılan operasyonlarda 31 bin 765 Suriyeli'nin gönüllü olarak ülkelerine döndüğü belirtildi.

Pendik'teki Kaza ve Önlemler

Vali Gül, son olarak Pendik’te meydana gelen belediye otobüsü kazasını da gündeme getirerek, önceki gün otobüsün çarptığı binanın tahliye edildiğini duyurdu.

İstanbul Valisi Davut Gül, Hasdal'da İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Emniyet Değerlendirme Toplantısı"nda bu yılın ilk 7 ayının yanı sıra temmuz ayına ait asayiş verilerini paylaştı.

İstanbul Valisi Davut Gül, Hasdal'da İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Emniyet Değerlendirme Toplantısı"nda bu yılın ilk 7 ayının yanı sıra temmuz ayına ait asayiş verilerini paylaştı.

İstanbul Valisi Davut Gül, Hasdal'da İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Emniyet Değerlendirme Toplantısı"nda bu yılın ilk 7 ayının yanı sıra temmuz ayına ait asayiş verilerini paylaştı.

İstanbul Valisi Davut Gül, Hasdal'da İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Emniyet Değerlendirme Toplantısı"nda bu yılın ilk 7 ayının yanı sıra temmuz ayına ait asayiş verilerini paylaştı.

İstanbul Valisi Davut Gül, Hasdal'da İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Emniyet Değerlendirme Toplantısı"nda bu yılın ilk 7 ayının yanı sıra temmuz ayına ait asayiş verilerini paylaştı.