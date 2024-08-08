Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İstanbul Valisi Gül, 2023 Emniyet Verilerini Açıkladı

İstanbul'daki güvenlik önlemleri ve operatif başarılar hakkında güncel veriler sunuldu.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 12:58
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 13:07
İstanbul Valisi Gül, 2023 Emniyet Verilerini Açıkladı

İstanbul Emniyet Verileri Paylaşıldı

İstanbul Valisi Davut Gül, 2023 yılının ilk yedi ayına dair önemli emniyet ve güvenlik verilerini kamuoyuyla paylaştı. İstatistikler çerçevesinde, terörle mücadele kapsamında yapılan operasyonlar dikkat çekti.

Terörle Mücadelede Önemli Başarılar

Vali Gül, 2023’ün ilk yedi ayında terör örgütlerine karşı düzenlenen 2 bin 336 operasyonda 4 bin 887 kişinin yakalandığını ve 447 şahsın tutuklandığını açıkladı.

Asayiş Verileri

Gül, 2023 Temmuz ayına ait asayiş verilerini de paylaşarak, İstanbul'un huzurunun, Türkiye’nin huzuru olduğunu vurguladı. Son bir ayda, PKK/KCK'ya karşı 43, FETÖ'ye karşı 61 operasyon düzenlendi.

Organize Suçlarla Mücadele

Güvenlik güçlerinin organize suçlarla ilgili başarılı operasyonları sonucunda, 2024'ün ilk 7 ayında 747 operasyonda 119 çete çökertildi.

Uyuşturucu İle Mücadele

Uyuşturucu ticaretine karşı yapılan operasyonlarda ise 9 bin 169 kişinin yakalandığı bildirildi. 14 tonu aşkın uyuşturucu ele geçirilerek önemli bir başarı sağlandı.

Trafik Güvenliği

Vali Gül, İstanbul'un trafik güvenliğiyle ilgili verileri de sunarak, 94 vatandaşın hayatını kaybettiğini ve 22 bin 420 vatandaşın yaralandığını belirtti.

Siber Güvenlik Çalışmaları

2023 yılının ilk yedi ayında, sosyal medya hesaplarının incelenmesiyle 576 terör bağlantılı hesap tespit edildi.

Göç İle Mücadele

Göç alanında yapılan operasyonlarda 31 bin 765 Suriyeli'nin gönüllü olarak ülkelerine döndüğü belirtildi.

Pendik'teki Kaza ve Önlemler

Vali Gül, son olarak Pendik’te meydana gelen belediye otobüsü kazasını da gündeme getirerek, önceki gün otobüsün çarptığı binanın tahliye edildiğini duyurdu.

İstanbul Valisi Davut Gül, Hasdal'da İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Toplantı...

İstanbul Valisi Davut Gül, Hasdal'da İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Emniyet Değerlendirme Toplantısı"nda bu yılın ilk 7 ayının yanı sıra temmuz ayına ait asayiş verilerini paylaştı.

İstanbul Valisi Davut Gül, Hasdal'da İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Toplantı...

İstanbul Valisi Davut Gül, Hasdal'da İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Emniyet Değerlendirme Toplantısı"nda bu yılın ilk 7 ayının yanı sıra temmuz ayına ait asayiş verilerini paylaştı.

İstanbul Valisi Davut Gül, Hasdal'da İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Toplantı...

İstanbul Valisi Davut Gül, Hasdal'da İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Emniyet Değerlendirme Toplantısı"nda bu yılın ilk 7 ayının yanı sıra temmuz ayına ait asayiş verilerini paylaştı.

İstanbul Valisi Davut Gül, Hasdal'da İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Toplantı...

İstanbul Valisi Davut Gül, Hasdal'da İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Emniyet Değerlendirme Toplantısı"nda bu yılın ilk 7 ayının yanı sıra temmuz ayına ait asayiş verilerini paylaştı.

İstanbul Valisi Davut Gül, Hasdal'da İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Toplantı...

İstanbul Valisi Davut Gül, Hasdal'da İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Emniyet Değerlendirme Toplantısı"nda bu yılın ilk 7 ayının yanı sıra temmuz ayına ait asayiş verilerini paylaştı.

İLGİLİ HABERLER

Emekliler pürdikkat kesilecek! Meclis'te onaylandı: 09.00'da IBAN'a 2500 TL aktarıldı

Bu dört burca Ağustos’ta şans talih gülecek! İşte bu ayı aşk ve para dolu geçecek burçlar

9 Ağustos 2024 günlük burç yorumları: Bugün o burçları bekleyenler şok edecek

Havalimanı iş alımları başladı! Bu sefer haber o şehirden geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Havalimanı iş alımları başladı! Bu sefer haber o şehirden geldi

Kariyerine yeni bir boyut katmak isteyene müjde! Resmi Gazete’de memur olma kapısı açıklandı

9 Ağustos 2024 günlük burç yorumları: Bugün o burçları bekleyenler şok edecek

08.00- 17.00 arası çalışmak isteyene müjde! KPSS'siz dolgun maaşlı personel alımı yapılacak

45.000 TL minimum maaşla devlet kapısına el atacaksınız! KPSS 75 alanlar dikkat

Bakanlıktan dev destek müjdesi sabah 09.00’da başladı: 3-8 yıl vade ile 330 bin TL- 240.000 TL verilecek

Bu dört burca Ağustos’ta şans talih gülecek! İşte bu ayı aşk ve para dolu geçecek burçlar

Dün başladı ay sonunda bitiyor! Kamu bankası müşterilerine o ödemeyi trink yapıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Öğrencilere Büyük Destek! Artık bedava ve hergün verilecek

Müteahhitleri kıskandıracak alım fırsatları doğdu Dev arazi 615.000 TL! Kıymetli bölgede en dip fiyata satılacak

Emekliler pürdikkat kesilecek! Meclis'te onaylandı: 09.00'da IBAN'a 2500 TL aktarıldı

Faizsiz kredide yeni devrim! 1,5 milyon lira kredi kullanana 150.000 TL ek veriliyor