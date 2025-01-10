İstanbul Valisi Gül, 2024 Emniyet Verilerini Açıkladı: Suç Oranlarında Düşüş

İstanbul'da Suç Oranlarında Önemli Düşüş

İstanbul Valisi Davut Gül, 2024 yılına ilişkin emniyet verilerini paylaşırken, güvenlik güçlerinin fedakar çalışmaları sonucunda suç oranlarının önemli bir düşüş gösterdiğini açıkladı. Kişilere karşı işlenen suçlarda %9,6, mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise %28'den fazla azalma kaydedildi.

Terörle Mücadelede Başarılar

Vali Gül, terör örgütlerine karşı yapılan operasyonlarda yakalanan kişi sayısının %7 arttığını belirterek, terörizmin finansmanına yönelik mücadelede ele geçirilen miktarın 3 katına çıkarak 11 milyon 183 bin lira olduğunu vurguladı. Gül, Türkiye Cumhuriyeti'nin terörle mücadelede kararlı olduğunu ifade etti.

Organize Suçlarla Mücadele Artış Gösterdi

Organize suçlar ile mücadelede ise operasyon sayısı 273'e çıkarak %56 artış gösterdi. Çökertilen suç çetesi sayısının %33 artış gösterdiğini ve el konulan mal varlığının 33 milyar lira olduğunu belirtti.

Hususlar ve Tartışmalar

6 bin 517 ekip ve 54 bin 544 personel ile asayişe ilişkin devam eden çalışmalar, İstanbul'un dünya genelindeki en güvenli şehirlerden biri olarak konumlandırılmasını sağlıyor. Ayrıca, hırsızlık ve kapkaç gibi suçlarda yakalama oranının %24,6 arttığı belirtildi.

Kaçakçılıkla Mücadelede Arttırılan Denetimler

Kaçak alkol üretiminde de 3 bin 747 operasyon gerçekleştirildiği duyuruldu. Ele geçirilen alkol miktarı, bir önceki yıla göre 2,5 kat artış gösterdi. 63 işletmeye ise ruhsat iptal süreçleri başlatıldı.

Uyuşturucuyla Mücadele Devam Ediyor

Uyuşturucuyla mücadelenin devlet politikası olduğunun altını çizen Gül, bu yıl yapılan imal ve ticarete yönelik operasyon sayısının 10 bin 288'e çıktığını ve ele geçirilen uyuşturucu miktarının %32 artarak 25 ton olduğunu belirtti.

Trafik Güvenliği Üzerindeki Vurgular

Trafik konusuna da değinen Vali, yapılan denetimlerin arttığını, fakat %90'lık bir artışa rağmen 150 ölümlü kazada 166 vatandaşın hayatını kaybettiğini aktardı. Herkesin trafik kurallarına uyması gerektiğini vurguladı.

Göç ve Sığınmacılar Üzerine Bilgiler

İstanbul'da 1 milyon 31 bin 985 yabancının yaşadığını belirten Gül, gönüllü geri dönüş yapan Suriyeli sayısının %6,5 kat arttığını da ifade etti. Kaçak göçle mücadele konusunun da insan haklarına uygun bir şekilde sürdürüleceği belirtildi.

Toplantıya İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel katıldı.

İstanbul Valisi Davut Gül (ortada), emniyet verileri aylık değerlendirme toplantısında, İstanbul’un 2024 yılına ilişkin güncel emniyet verilerini açıkladı. Toplantıya Vali Yardımcısı Hasan Gözen (sol 2), İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız (sağ 2), İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu (solda) ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel (sağda) da katıldı.

İstanbul Valisi Davut Gül (ortada), emniyet verileri aylık değerlendirme toplantısında, İstanbul’un 2024 yılına ilişkin güncel emniyet verilerini açıkladı. Toplantıya Vali Yardımcısı Hasan Gözen (sol 2), İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız (sağ 2), İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu (solda) ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel (sağda) da katıldı.