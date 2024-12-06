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İstanbul Valisi Gül'den Emekliye Ayrılan Aktaş'a Veda Yemeği

İstanbul Valisi Davut Gül, emekliye ayrılan İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş için veda yemeği düzenledi. Aktaş'ın başarıları vurgulandı.

Yayın Tarihi: 06.12.2024 21:46
Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 21:46
İstanbul Valisi Gül'den Emekliye Ayrılan Aktaş'a Veda Yemeği

İstanbul Valisi Gül'den Veda Yemeği

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın emekliye ayrılması dolayısıyla anlamlı bir veda yemeği organize etti. Yemek, kentin önde gelen bir otelinde gerçekleştirildi.

Aktaş'ın Hizmetleri ve Başarıları

Vali Gül, düzenlenen yemekte Aktaş’ın, göreve atanmasının ardından İstanbullulara, devlete ve millete hizmet ettiğini vurguladı. Gül, “Aktaş, görevi süresince mesaisini esirgemedi ve bu süreci başarıyla tamamladı” ifadelerini kullandı.

Gül, konuşmasında, “Bir mesai arkadaşımızın ötesinde bir dostumuzu, bir kardeşimizi şu an uğurluyoruz. Çalışkanlığı, dürüstlüğü ve fedakarlığı ile hepinizin yakından tanıdığı Zafer Müdürümüzden yana fazlasıyla helallik istiyoruz” şeklinde duygularını paylaştı.

Yeni Dönem: Selami Yıldız

Vali Gül, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne atanan Selami Yıldız'a da yeni görevinde başarılar diledi.

Zafer Aktaş’ın Anıları

Emekli Müdür Zafer Aktaş, polis kolejine başlamasının üzerinden 45 yıl geçtiğini ve bu süre zarfında birçok ilde görev yaparak önemli olaylara tanıklık ettiğini belirtti. Özellikle İstanbul'da göreve geldiğinde işlenen suçların aydınlatılma oranında yaşanan gelişmelere dikkat çekti. Aktaş, “Aydınlatılma oranı yüzde 91'den yüzde 98'lere, mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise yüzde 35'lerden yüzde 84'lere yükseldi. Ayrıca, faili meçhul cinayet kaydımız yoktur” şeklinde konuştu.

Katılımcılar ve Hatıra Fotoğrafı

Yemeğe; 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, yeni İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, kaymakamlar ve Zafer Aktaş’ın mesai arkadaşları gibi pek çok davetli katıldı. Konuşmaların ardından Aktaş ve davetliler hatıra fotoğrafı çektirdi.

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