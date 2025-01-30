İstanbul Valisi Gül'den Kaçak Alkol ile Sıkı Mücadele

İstanbul Valisi Gül, Kaçak Alkolle Mücadeleye Dikkat Çekti

İstanbul Valisi Davut Gül, 2024 Yılı 4. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda kaçak alkol satışı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Toplantı, Fatih'teki Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Kaçak Alkol Satışı ve Önlemler

Vali Gül, toplantıda kaçak alkol satışının önlenmesi için gereken önlemleri açıklarken, "Mahalledeki herhangi bir işletme kaçak olarak alkol satıyorsa, pet şişede alkol satıyorsa ve ham maddesini bulunduruyorsa, bu durum emniyet ve zabıta tarafından tespit edilirse o işletme sonsuza kadar kapatılmalıdır" diye belirtti.

Ocak ayında kaçak alkol ile ilgili sıkıntılar yaşandığını hatırlatan Gül, plastik bidon ve pet şişelerle kaçak alkol satışının yaygınlaştığını ifade etti. Ayrıca, ruhsatlarının iptal edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Sosyal Projeler ve Aile Yılı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025'i Aile Yılı ilan ettiğini hatırlatan Gül, aileyi güçlendirme ve sosyal projelere ağırlık vermenin önemini vurguladı. Vali, bu yıl aileler arasındaki sorunları çözmek için gereken adımların atılacağını belirtti.

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Açıklamalar

Toplantıda söz alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kurumlar arasındaki iletişimin güçlendirilmesine dikkat çekti. İmamoğlu, "İletişim konusunda dönem dönem aksaklıklar yaşandığı gerçeğiyle karşı karşıyayız, ancak bu konuda gereken hassasiyeti göstereceğiz" dedi.

Vali Gül, sahte alkol sorununu gündemlerinden çıkarmak adına alınacak tedbirlerle hedeflerini %100 oranında tutturmaları gerektiğini vurgulayarak, çevre kirliliği ile de mücadele edeceklerini belirtti.

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Koordinasyon Kurulu 2024 Yılı 4. Dönem Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.