İstanbul Valisi Gül, Dolmabahçe Sarayı'nda Atatürk'ü Andı

İstanbul Valisi Davut Gül, 86 yıl önce hayata gözlerini yuman Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasını ziyaret etti.

Vali Gül, sarayın harem bölümündeki 71 numaralı odaya gerçekleştirdiği ziyarette, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş gibi önemli isimler de yer aldı.

Gezi sırasında Vali Gül ve beraberindekiler, Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de hayatını kaybettiği Türk bayrağı serili yatağının üzerine çiçek buketi bıraktılar.

Bu anlamlı ve duygusal ziyaretin yanı sıra, Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitler için mevlit programı düzenlendi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İstanbul Valisi Davut Gül, 86 yıl önce ebediyete intikal eden Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasını ziyaret etti. Vali Gül, Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de hayata gözlerini yumduğu Türk bayrağı serili yatağının üzerine çiçek bıraktı.

İstanbul Valisi Davut Gül, 86 yıl önce ebediyete intikal eden Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasını ziyaret etti. Vali Gül, Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de hayata gözlerini yumduğu Türk bayrağı serili yatağının üzerine çiçek bıraktı.