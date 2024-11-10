DOLAR
34,38 0%
EURO
36,84 0%
ALTIN
2.969,82 0%
BITCOIN
2.743.395,98 -4,64%

İstanbul Valisi Gül, Dolmabahçe Sarayı'nda Atatürk'ü Andı

İstanbul Valisi Davut Gül, 86 yıl önce hayatını kaybeden Atatürk'ü Dolmabahçe Sarayı'nda andı.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 14:11
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 14:11
İstanbul Valisi Gül, Dolmabahçe Sarayı'nda Atatürk'ü Andı

İstanbul Valisi Davut Gül, 86 yıl önce hayata gözlerini yuman Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasını ziyaret etti.

Vali Gül, sarayın harem bölümündeki 71 numaralı odaya gerçekleştirdiği ziyarette, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş gibi önemli isimler de yer aldı.

Gezi sırasında Vali Gül ve beraberindekiler, Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de hayatını kaybettiği Türk bayrağı serili yatağının üzerine çiçek buketi bıraktılar.

Bu anlamlı ve duygusal ziyaretin yanı sıra, Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitler için mevlit programı düzenlendi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İstanbul Valisi Davut Gül, 86 yıl önce ebediyete intikal eden Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu...

İstanbul Valisi Davut Gül, 86 yıl önce ebediyete intikal eden Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasını ziyaret etti. Vali Gül, Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de hayata gözlerini yumduğu Türk bayrağı serili yatağının üzerine çiçek bıraktı.

İstanbul Valisi Davut Gül, 86 yıl önce ebediyete intikal eden Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu...

İstanbul Valisi Davut Gül, 86 yıl önce ebediyete intikal eden Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasını ziyaret etti. Vali Gül, Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de hayata gözlerini yumduğu Türk bayrağı serili yatağının üzerine çiçek bıraktı.

İLGİLİ HABERLER

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MSB, Anıtkabir'in Tarihi Fotoğraflarını Paylaştı
2
Hatay Antakya'da İnşaat Şantiyesinde Yangın!
3
Netanyahu'nun Özel Kalem Müdürü Hakkında Şantaj İddiası: Akıl Almaz Olaylar Yaşanıyor
4
Geleceğin Askeri Teknolojileri Ankara'da Tartışılacak
5
Atatürk, Senegal'de 86. Yılında Anıldı
6
Mahir Ünal'dan Bingöl'de Terörle Mücadele Vurgusu: 'Demokrasi Kılıfı Altında Eleştirilmez'
7
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nden 10 Kasım Anma Mesajları

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek