İstanbul Valisi Gül, Esenyurt'ta Sağlık ve Eğitim Yatırımlarını Müjdeledi

Vali Gül'den Esenyurt'a Yeni Hizmet Müjdesi

İstanbul Valisi Davut Gül, Esenyurt'ta muhtarlarla bir araya gelerek ilçeye yapılacak sağlık ve eğitim yatırımları hakkında bilgi verdi. Yapılan görüşmelerde, ilçenin öncelikli ihtiyaçları masaya yatırıldı.

Diş Hastanesi ve Eğitim Kampüsü Projeleri

Vali Gül, 250 yatak kapasiteli diş hastanesinin yapımına çok kısa sürede başlanacağını belirterek, "İnşallah hastanemiz en kısa sürede hizmet vermeye başlayacak" ifadelerini kullandı. Ayrıca, sekiz okuldan oluşan Esenyurt Eğitim Kampüsü projesinin tamamlanarak 2025 yılında hizmete açılacağı müjdesini verdi.

Bunun yanı sıra, arsa sorunlarının çözüldüğü her mahalleye sağlık ocağı yapılacağına ve yeni 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonlarının kurulacağına dikkat çekti.

İşbirliği ve Ortak Akıl Vurgusu

Toplantıda, eğitimden sağlığa, ulaşımdan güvenliğe kadar ihtiyacı olan tüm alanlarda birlikte çalışma kararlılığı vurgulandı. Vali Gül, muhtarların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emaneti olduğunu hatırlatarak, onlarla çalışmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Vali Gül, ayrıca Esenyurt’a yapılan tüm yatırımların ilçenin geleceğine ciddi katkı sunacağını sözlerine ekledi.