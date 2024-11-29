İstanbul Valisi Gül, Güngören'deki Kurtarma Çalışmalarını İnceledi

İstanbul Valisi Gül, Güngören'de İncelemelerde Bulundu

İstanbul Valisi Davut Gül, Güngören'de meydana gelen göçük sonrası gerçekleşen kurtarma çalışmalarını yerinde inceledi. Vali Gül, yaptığı açıklamada, "İstiyoruz ki bir an önce vatandaşımıza sağ salim ulaşalım, ailesine kavuşturalım." dedi.

İlk Andan İtibaren Çalışmalar Sürdü

Yıkım çalışmaları esnasında kısmen çöken binadaki arama-kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Vali Gül, olayın ilk anından itibaren AFAD, itfaiye, ilçe belediyesi ve UMKE gibi tüm kuruluşların aktif olarak çalışmalara katıldığını belirtti.

Kurtarma Çalışmaları Zorlu Geçiyor

Göçük altında kalan vatandaş için büyük bir özenle çalışma yürütüldüğünü kaydeden Gül, alanın dar olmasından dolayı zorlandıklarını ifade etti. "Sabırla bu sürecin takip edilmesi gerekiyor," diyen Gül, mevcut durumu da değerlendirerek, "Sağlık durumuyla ilgili net bir bilgimiz yok," dedi.

Sağlık Durumu İyi Olan İşçi

Daha önce bir işçinin yaralı olarak kurtarıldığını hatırlatan Vali Gül, "Onun sağlık durumu çok şükür iyi. Yine çalışmalarda bulunan 4 vatandaşımız da herhangi bir sıkıntı yaşamadı," şeklinde konuştu. Olayda toplam 6 kişinin çalıştığını belirten Gül, bu kişilerden 4'ünün herhangi bir sorun yaşamadığını, birinin kurtarılmış olduğunu ve diğerinin kurtarma çalışmalarının hala devam ettiğini bildirdi.

Geçmiş Olsun Dilekleri

Güngören Kaymakamı Abdullah Küçük'ün eşlik ettiği incelemede Vali Gül, olaydan etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İstanbul Valisi Davut Gül, Güngören'de yıkım çalışmaları esnasında kısmen çöken binadaki arama-kurtarma çalışmalarını inceledi.

İstanbul Valisi Davut Gül, Güngören'de yıkım çalışmaları esnasında kısmen çöken binadaki arama-kurtarma çalışmalarını inceledi.