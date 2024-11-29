DOLAR
34,69 -0,24%
EURO
36,73 -0,31%
ALTIN
2.960,53 -0,92%
BITCOIN
3.378.465,1 -2,69%

İstanbul Valisi Gül, Güngören'deki Kurtarma Çalışmalarını İnceledi

Vali Davut Gül, Güngören'de çöken binadaki kurtarma çalışmalarını yerinde gözlemleyerek bilgi verdi.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 22:11
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 22:50
İstanbul Valisi Gül, Güngören'deki Kurtarma Çalışmalarını İnceledi

İstanbul Valisi Gül, Güngören'de İncelemelerde Bulundu

İstanbul Valisi Davut Gül, Güngören'de meydana gelen göçük sonrası gerçekleşen kurtarma çalışmalarını yerinde inceledi. Vali Gül, yaptığı açıklamada, "İstiyoruz ki bir an önce vatandaşımıza sağ salim ulaşalım, ailesine kavuşturalım." dedi.

İlk Andan İtibaren Çalışmalar Sürdü

Yıkım çalışmaları esnasında kısmen çöken binadaki arama-kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Vali Gül, olayın ilk anından itibaren AFAD, itfaiye, ilçe belediyesi ve UMKE gibi tüm kuruluşların aktif olarak çalışmalara katıldığını belirtti.

Kurtarma Çalışmaları Zorlu Geçiyor

Göçük altında kalan vatandaş için büyük bir özenle çalışma yürütüldüğünü kaydeden Gül, alanın dar olmasından dolayı zorlandıklarını ifade etti. "Sabırla bu sürecin takip edilmesi gerekiyor," diyen Gül, mevcut durumu da değerlendirerek, "Sağlık durumuyla ilgili net bir bilgimiz yok," dedi.

Sağlık Durumu İyi Olan İşçi

Daha önce bir işçinin yaralı olarak kurtarıldığını hatırlatan Vali Gül, "Onun sağlık durumu çok şükür iyi. Yine çalışmalarda bulunan 4 vatandaşımız da herhangi bir sıkıntı yaşamadı," şeklinde konuştu. Olayda toplam 6 kişinin çalıştığını belirten Gül, bu kişilerden 4'ünün herhangi bir sorun yaşamadığını, birinin kurtarılmış olduğunu ve diğerinin kurtarma çalışmalarının hala devam ettiğini bildirdi.

Geçmiş Olsun Dilekleri

Güngören Kaymakamı Abdullah Küçük'ün eşlik ettiği incelemede Vali Gül, olaydan etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İstanbul Valisi Davut Gül, Güngören'de yıkım çalışmaları esnasında kısmen çöken binadaki...

İstanbul Valisi Davut Gül, Güngören'de yıkım çalışmaları esnasında kısmen çöken binadaki arama-kurtarma çalışmalarını inceledi.

İstanbul Valisi Davut Gül, Güngören'de yıkım çalışmaları esnasında kısmen çöken binadaki...

İstanbul Valisi Davut Gül, Güngören'de yıkım çalışmaları esnasında kısmen çöken binadaki arama-kurtarma çalışmalarını inceledi.

İLGİLİ HABERLER

Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

Emeklilere 9.000 TL Pazar Desteği Duyurusu! Hemen Ödenecek

2025 Kışında 3600 TL Destek ile Isınma Sorununa Çözüm

2025’te evi olana kabusu yaşatacak gelişme! Ev alıp satmak bile hayal olacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AFAD'dan 4,8 Büyüklüğündeki Akdeniz Depreminin Durumu Açıklandı
2
Fener Rum Patrikhanesi'nde Aziz Andreas Yortusu Öncesi Etkinlik
3
Halep'te Esed Rejimi Karşıtı Gruplar Kent Merkezine Ulaştı
4
Nijerya ve Fransa Arasında 300 Milyon Euro'luk Kalkınma Ortaklığı Anlaşması İmzalandı
5
Karadağ'da Filistin'e Destek: 'Karadağlıların Gözünden Filistin' Sergisi Açıldı
6
Kayseri'de Alacak Verecek Kavgası: 2 Yaralı
7
Hizbullah Lideri Kasım'dan Ateşkes Sonrası İlk Açıklama: 'Zafer Kazandık'

Emeklilikte son şans açıklandı! Borçlanmalarda asgari ödeme dönemine girildi

2025’te evi olana kabusu yaşatacak gelişme! Ev alıp satmak bile hayal olacak

O bankadan kısa süreli taşıt kredisi teklifi! 30 ay için faizler düştü de düştü

4 gün içinde başvuranın 2 iş gününe hesabına 750 TL yatacak!

2025 Kışında 3600 TL Destek ile Isınma Sorununa Çözüm

Yeniyıla kadar bitecek olan destekten haber var! O Tarih uzatıldı

Devlet Milyonların Borcunu Silecek: Yeni Af Düzenlemesi Yolda!

Milyonlara müjde! Yılbaşı ikramiyesi ödemesi kesinleşti: Tarih verildi

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek

Emeklilere 9.000 TL Pazar Desteği Duyurusu! Hemen Ödenecek

Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı