İstanbul Valisi Gül, İzinsiz Gösterilerde Zarar Gören Camiyi İnceledi

Vali Davut Gül, izinsiz gösterilerde zarar gören Şehzadebaşı Camisi'nde inceleme yaptı ve provokasyonlara karşı uyarıda bulundu.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 12:53
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 13:29
İstanbul Valisi Gül, İzinsiz Gösterilerde Zarar Gören Camiyi İnceledi

Vali Gül, İzinsiz Gösterilerde Zarar Gören Camide İncelemelerde Bulundu

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto etmek amacıyla düzenlenen izinsiz gösterilerde zarar gören Şehzadebaşı Camisi ve haziresinde detaylı incelemelerde bulundu.

Emniyet Teşkilatı Görevini Sürdürüyor

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, emniyet teşkilatının Saraçhane bölgesinde 5 gündür kamu düzenini bozan gruplara karşı büyük bir sabır ve kararlılıkla görevini sürdürdüğünü ifade etti.

Kamu Düzenine Açık Provokasyon

Polise taş, havai fişek ve benzeri maddelerle saldıran kişilerin tek tek tespit edildiğini belirten Gül, "Haklarında gerekli adli işlemler yürütülmektedir. Cami ve hazirelere zarar vermek, halkın kutsalına yönelik açık bir provokasyondur. Bu alçakça eylemleri gerçekleştiren şahıslara hak ettikleri cezalar verilecektir." dedi.

Vatandaşlara Uyarı

Vali Gül, ayrıca vatandaşlardan yüzü maskeli kişilerin bulunduğu ortamlardan uzak durmalarını ve izinsiz hiçbir gösteriye katılmamalarını istedi. "Kamu düzenini bozan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Şehzadebaşı Camisi’nde İnceleme

İnceleme sırasında, hazirede zarar gören mezar taşlarına ilişkin görüntüleri de paylaşan Gül, caminin içi, avlusu, haziresi ve çevresini gezerek meydana gelen zarara dair yetkililerden bilgi aldı. Ayrıca, bölgede bulunan emniyet mensuplarıyla da sohbet ederek sıkıntıları dinledi.

İstanbul Valisi Davut Gül (sağ 2), İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve...

İstanbul Valisi Davut Gül (sağ 2), İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto etmek amacıyla düzenlenen izinsiz gösterilerde zarar gördüğü belirtilen Şehzadebaşı Camisi ve haziresinde inceleme yaptı.

İstanbul Valisi Davut Gül (sağ 2), İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve...

İstanbul Valisi Davut Gül (sağ 2), İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto etmek amacıyla düzenlenen izinsiz gösterilerde zarar gördüğü belirtilen Şehzadebaşı Camisi ve haziresinde inceleme yaptı.

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