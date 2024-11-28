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İstanbul Valisi Gül, Otelcilik Sektörüne Yenilikler Getiriyor

Vali Gül, otellerin toplumun orta kesimine de hitap etmesi gerektiğini vurguladı ve turizm sektöründeki sorunlara çözüm odaklı yaklaşım benimsedi.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 15:28
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 15:40
İstanbul Valisi Gül, Otelcilik Sektörüne Yenilikler Getiriyor

İstanbul'da Turizm Sektörüne Önemli Mesajlar

İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Kasım ayı bilgilendirme toplantısında, otelcilik sektörünün toplumun her kesimine hitap etmesi gerektiğini belirtti. Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Gül, otellerin kentin misafir odası olduğunu ifade etti.

Otel Kapasitesinin Artması Bekleniyor

Gül, otellerin kalitesinin ve sayısının artırılması gerektiğine dikkat çekerek, "Eskiden sadece parası olanların gittiği oteller giderek toplumun orta kesimine de hitap edecek duruma gelecek. Bu, otomobil sayılarında olduğu gibi, evlerimizin kalitesi gibi otellerimizin de kalitesinin artması anlamına geliyor," dedi.

Turizm sektörünün son 40 yılda 40 kat büyüdüğünü belirten Gül, bu büyümenin arkasında yatırımcıların önemli rol oynadığını vurguladı. Ancak sektörün sorunlarının da bulunduğunu söyleyerek, "Hiçbir sorunumuz yok, her şey güllük gülistanlık değil; otelcilerin de çeşitli sorunları var," şeklinde konuştu.

Valilikten Destek Sözü

Vali Gül, sektördeki otelcilerin sorunlarına çözüm bulmak için Valilik olarak gereken desteği vereceklerini belirterek, "Herhangi bir işinizde engel olmayacağız, inisiyatif alarak otelcilerle birlikte çalışmaya hazırız," ifadelerini kullandı.

Ayrıca Gül, turizm sektörünün büyümesinin ekonomiye olan olumlu etkilerine de dikkat çekti. Çalışanların ekonomik tatmin sağlaması gerektiğini vurgulayan Gül, "Ekonomik özgürlüğü olan bir birey suç işleme olasılığını daha az taşır," ifadesini kullandı.

2024 Hedefleri ve Yenilikler

TÜROB Başkanı Müberra Eresin, 2024 yılında 61 milyon ziyaretçi ve 60 milyar dolar turizm geliri hedeflediklerini açıkladı. 2002 yılında 804 bin konaklama tesisi yatak kapasitesine sahip olan Türkiye, 2024 yılı itibarıyla 2 milyon 250 bin yatak kapasitesine ulaşmayı öngörüyor.

Eresin, sektörün daha kontrollü ve yeni yatırımlara ihtiyacı olduğunun altını çizerken, İş Kanunu'nda yapılacak değişikliklerin yakın zamanda sektör için olumlu sonuçlar doğuracağını belirtti.

Gül, konuşmaların ardından TÜROB yetkilileri ve katılımcılarla hatıra fotoğrafı çekildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İstanbul Valisi Davut Gül, Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB)...

İstanbul Valisi Davut Gül, Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Kasım ayı bilgilendirme toplantısında konuşma yaptı.

İstanbul Valisi Davut Gül, Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB)...

İstanbul Valisi Davut Gül, Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Kasım ayı bilgilendirme toplantısında konuşma yaptı.

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