İstanbul Valisi Gül, Sanatçı Edip Akbayram’ı Hastanede Ziyaret Etti

İstanbul Valisi Davut Gül, iç kanama şüphesiyle hastanede tedavi gören sanatçı Edip Akbayram'ı ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 14:22
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 14:30
İstanbul Valisi Gül, Sanatçı Edip Akbayram’ı Hastanede Ziyaret Etti

İstanbul Valisi Gül'den Edip Akbayram'a Destek Ziyareti

İstanbul Valisi Davut Gül, iç kanama şüphesiyle hastaneye kaldırılan ünlü sanatçı Edip Akbayram'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Vali Gül, sanatçının sağlık durumu hakkında önemli bilgiler aldı.

Açıklamada, "Sağlık durumu hakkında bilgi alan Vali Gül, acil şifalar dileyerek ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti." ifadeleri yer aldı.

Yataktan düşme sonucu 9 Ocak'ta iç kanama şüphesiyle Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Edip Akbayram, 10 Ocak'ta başarılı bir ameliyat geçirmişti.

İstanbul Valisi Davut Gül (solda), iç kanama şüphesiyle kaldırıldığı hastanede tedavisi devam eden...

İstanbul Valisi Davut Gül (solda), iç kanama şüphesiyle kaldırıldığı hastanede tedavisi devam eden sanatçı Edip Akbayram'ı ziyaret etti. Vali Gül, Edip Akbayram'ın sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

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