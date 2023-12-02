İstanbul Valisi'nden artan ekmek fiyatlarına sert tepki

İstanbul Valisi Davut Gül, ilçe belediye başkanları ve resmi kurumların il ve ilçe müdürleriyle gerçekleştirdiği değerlendirme toplantısında, İstanbul genelinde artan ekmek fiyatlarına dikkat çekti. Toplantıda konuşan Vali Gül, İstanbul'da normalde 6.50 lira olan ekmek fiyatının bazı bölgelerde 9 ila 10 liraya kadar çıktığını belirterek, bu durumun halkı mağdur etmemek adına Tarım İl Müdürlüğü ve belediyeleri etkin fiyat denetimi yapmaya davet etti.





Gül, aynı toplantıda İstanbul'un ortak sorunlarından biri olan sahipsiz sokak hayvanlarına da önemli bir vurgu yaptı. Sokak hayvanları konusundaki mevcut durumu "en olmaması gereken senaryo" olarak nitelendiren Vali, kısırlaştırmanın sorunun çözümü için en kesin yöntem olduğunu ifade etti. Ayrıca, hayvan barınaklarının sayısının ve kapasitesinin artırılmasının da sorunun kontrol altına alınması için önemli bir adım olabileceğini belirtti. Gül, İstanbul'da kurulacak hayvan barınaklarının finansman ihtiyacına tüm belediyelerin katkı sunması gerektiğini vurgulayarak, konuyla ilgili çözüm önerilerinin masaya yatırılacağını sözlerine ekledi.

Valilikten yapılan açıklamada ise, Vali Davut Gül'ün ekmek satış fiyatlarındaki değişkenliğe değinerek, halkın mağdur olmaması için Tarım İl Müdürlüğü ve belediyeleri etkin fiyat denetimi yapmaya davet ettiği belirtildi. Bu çağrının, İstanbul genelindeki ekmek satışlarında düzenleme sağlanması amacıyla yapıldığı vurgulandı.