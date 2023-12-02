İstanbul Valisi'nden artan ekmek fiyatlarına sert tepki

İstanbul Valisi ekmek fiyatlarına el atıyor! 6 buçuk TL'lik ekmeğin 9-10 TL'ye satılmasına karşı tepki gösterildi. İşte ayrıntılar...

İstanbul Valisi'nden artan ekmek fiyatlarına sert tepki
Yayın Tarihi:

İstanbul Valisi Davut Gül, ilçe belediye başkanları ve resmi kurumların il ve ilçe müdürleriyle gerçekleştirdiği değerlendirme toplantısında, İstanbul genelinde artan ekmek fiyatlarına dikkat çekti. Toplantıda konuşan Vali Gül, İstanbul'da normalde 6.50 lira olan ekmek fiyatının bazı bölgelerde 9 ila 10 liraya kadar çıktığını belirterek, bu durumun halkı mağdur etmemek adına Tarım İl Müdürlüğü ve belediyeleri etkin fiyat denetimi yapmaya davet etti.

ekmek fiyatları

Gül, aynı toplantıda İstanbul'un ortak sorunlarından biri olan sahipsiz sokak hayvanlarına da önemli bir vurgu yaptı. Sokak hayvanları konusundaki mevcut durumu "en olmaması gereken senaryo" olarak nitelendiren Vali, kısırlaştırmanın sorunun çözümü için en kesin yöntem olduğunu ifade etti. Ayrıca, hayvan barınaklarının sayısının ve kapasitesinin artırılmasının da sorunun kontrol altına alınması için önemli bir adım olabileceğini belirtti. Gül, İstanbul'da kurulacak hayvan barınaklarının finansman ihtiyacına tüm belediyelerin katkı sunması gerektiğini vurgulayarak, konuyla ilgili çözüm önerilerinin masaya yatırılacağını sözlerine ekledi.

Valilikten yapılan açıklamada ise, Vali Davut Gül'ün ekmek satış fiyatlarındaki değişkenliğe değinerek, halkın mağdur olmaması için Tarım İl Müdürlüğü ve belediyeleri etkin fiyat denetimi yapmaya davet ettiği belirtildi. Bu çağrının, İstanbul genelindeki ekmek satışlarında düzenleme sağlanması amacıyla yapıldığı vurgulandı.

Öne Çıkanlar
Hızlı olan bu arabayı yarı fiyatına alır! Renault kampanyanın alasını yaptı Hızlı olan bu arabayı yarı fiyatına alır! Renault kampanyanın alasını yaptı
Her gün bir avuç ceviz yemenin bu faydasını kimse size söylemez! Vücudunuzda şok etkisi yaratıyor Her gün bir avuç ceviz yemenin bu faydasını kimse size söylemez! Vücudunuzda şok etkisi yaratıyor
Kahveyi boş içmek yerine içine bir dilim atın! 1 haftada 3 kilo verdirme garantili kahve tarifi Kahveyi boş içmek yerine içine bir dilim atın! 1 haftada 3 kilo verdirme garantili kahve tarifi
Çok Okunanlar
Artvin’deki Cam Teras Faciasında Yeni Gelişme: Kadının Cesedi 6 Saatte Çıkarıldı Artvin’deki Cam Teras Faciasında Yeni Gelişme: Kadının Cesedi 6 Saatte Çıkarıldı Sağanak Yağış Geliyor: İstanbul ve 19 İl İçin Uyarı Geldi! Sağanak Yağış Geliyor: İstanbul ve 19 İl İçin Uyarı Geldi! Hatay Konut Projesi Sona Yaklaşıyor: Yakında Anahtar Teslim Aşamasına Geçilecek! Hatay Konut Projesi Sona Yaklaşıyor: Yakında Anahtar Teslim Aşamasına Geçilecek! Tekel Bayi Cinayetinde Yeni İddialar Ortaya Atıldı: 'Kan Parası' Adı Altında Çok Büyük Paralar Konuşuluyor Tekel Bayi Cinayetinde Yeni İddialar Ortaya Atıldı: 'Kan Parası' Adı Altında Çok Büyük Paralar Konuşuluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan Fon Dolandırıcılığı Hakkında İlk Kez Konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan Fon Dolandırıcılığı Hakkında İlk Kez Konuştu İsrail Kana Doymuyor Mülteci Kampını Vurdular: 100 Ölü ve Çok Sayıda Yaralı Var! İsrail Kana Doymuyor Mülteci Kampını Vurdular: 100 Ölü ve Çok Sayıda Yaralı Var!