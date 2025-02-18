İstanbul Valisi'nden Hava Koşulları Uyarısı: Zorunlu Olmadıkça Dışarı Çıkmayın

İstanbul Valisi'nden Hava Koşulları Uyarısı

İstanbul Valisi Davut Gül, kentte beklenen olumsuz hava koşullarına dair önemli uyarılarda bulundu. Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre, 19-21 Şubat tarihleri arasında İstanbul'da olumsuz hava koşullarının beklendiğini belirtti.

Vali Gül, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı şehir sakinlerine şu tavsiyelerde bulundu: "Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, araçlarda kış lastiği kullanılması, buzlanma ve don olaylarına karşı tedbir alınması, toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi önem arz etmektedir."

Ayrıca, Gül, resmi duyurular için İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve ilgili kurumların açıklamalarının takip edilmesini istedi.