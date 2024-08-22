İstanbul Vaniköy'deki İzinsiz İnşaat Faaliyeti Durduruldu

İstanbul Vaniköy'deki İzinsiz İnşaat Durduruldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Üsküdar Vaniköy Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde izinsiz olarak gerçekleştirilen inşaat faaliyetinin durdurulduğunu açıkladı.

Bakanlığın Açıklaması

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, ilgili bölgeye ait İl Müdürlüğü tarafından yapılan denetimler sonucunda yasal düzenlemelere aykırı bir inşaatın gerçekleştirilmekte olduğu tespit edildiği belirtilmiştir.

İnşaat İzin Belgesi Bulunmadı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetkilileri tarafından gerçekleştirilen incelemelerde, söz konusu alanda inşa edilen yapının sahipleri tarafından herhangi bir inşaat ruhsatı veya izin belgesi sunulmadığı ve ruhsatsız inşaat faaliyetine devam edildiği kaydedilmiştir. Bu durum üzerine Bakanlık, inşaatın derhal durdurulmasına karar verdi.

Bu tür izinsiz inşaat faaliyetlerinin önüne geçilmesi adına denetimlerin artırılacağı ifade edilmiştir.