İstanbul Vaniköy'deki İzinsiz İnşaata Suç Duyurusu

İzinsiz İnşaat İçin Suç Duyurusu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Üsküdar ilçesinde bulunan Vaniköy Mahallesi'nde izinsiz bir inşaat için yasal süreç başlattı.

Boğaziçi Öngörünüm Bölgesindeki İnşaat İncelemesi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Vaniköy'deki yapının inşaat izin belgesi bulunmamakta ve faaliyetler ruhsatsız devam etmektedir. Ekipler, bu durumu tespit ettikten sonra inşaatı durdurmuşlardır.

İmar Kirliliği ve Suç Duyurusu

Açıklamada, bu yapıların imar kirliliğine yol açtığı ve 'Tescil Edilen Sit Alanları, Korunması Gerekli Kültür-Tabiat Varlıkları ile Korunma Alanları'na zarar verme ihtimali bulunduğu vurgulandı. Bu sebeple, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına iki ayrı suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

Sonuç ve Kamuoyu Bilgilendirmesi

Süreç detaylı bir şekilde takip edilmekte olup, konu ile ilgili kamuoyuna saygı ile duyurular yapılacağı belirtildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul'un Üsküdar ilçesi Vaniköy Mahallesi'nde, Boğaziçi Öngörünüm Bölgesinde yer alan yapıya ilişkin suç duyurusunda bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul'un Üsküdar ilçesi Vaniköy Mahallesi'nde, Boğaziçi Öngörünüm Bölgesinde yer alan yapıya ilişkin suç duyurusunda bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul'un Üsküdar ilçesi Vaniköy Mahallesi'nde, Boğaziçi Öngörünüm Bölgesinde yer alan yapıya ilişkin suç duyurusunda bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul'un Üsküdar ilçesi Vaniköy Mahallesi'nde, Boğaziçi Öngörünüm Bölgesinde yer alan yapıya ilişkin suç duyurusunda bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul'un Üsküdar ilçesi Vaniköy Mahallesi'nde, Boğaziçi Öngörünüm Bölgesinde yer alan yapıya ilişkin suç duyurusunda bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul'un Üsküdar ilçesi Vaniköy Mahallesi'nde, Boğaziçi Öngörünüm Bölgesinde yer alan yapıya ilişkin suç duyurusunda bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul'un Üsküdar ilçesi Vaniköy Mahallesi'nde, Boğaziçi Öngörünüm Bölgesinde yer alan yapıya ilişkin suç duyurusunda bulundu.