İstanbul ve 7 İlde büyük operasyon: 2 organize suç örgütü çökertildi

İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “Kafes-29” Operasyonlarıyla, kamu güvenliği ve barışını tehdit eden 2 bölgesel suç örgütü çökertildi. İçişleri Bakanı Yerlikaya, operasyonlarda çok sayıda silah ele geçirildiğini ve 61 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

“Kafes-29” Operasyonları sonucunda İstanbul merkezli 7 ilde 2 bölgesel organize suç örgütüne büyük darbe indirildi. İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Volkan Reçber ve Emrah Sever’in yönettiği suç örgütlerinin çökertildiğini ve 61 şüphelinin tutuklandığını bildirdi. Yerlikaya, operasyonların eş zamanlı olarak gerçekleştirildiğini söyledi.

İstanbul merkezli 2 bölgesel suç örgütüne büyük darbe indirildi. “Kafes-29” Operasyonları kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüklerinin işbirliğiyle düzenlenen baskınlarda, yurtdışında olan ve Kırmızı Bültenle aranan Volkan Reçber ile cezaevinde bulunan Arap Emrah lakaplı Emrah Sever’in yönettiği, birbirleriyle husumetli 2 suç örgütü çökertilerek ele geçirildi.

“Kafes-29” Operasyonları kapsamında, İstanbul başta olmak üzere 7 ilde 2 bölgesel suç örgütüne darbe vuruldu. 4 cinayet, 1 kız çocuğunun ölümü, çok sayıda iş yeri ve konutun kurşunlanması, polisle çatışma, uyuşturucu ticareti, yabancıların yağmalanması, haraç alma gibi suçlar işleyerek kamu güvenliği ve barışını bozan suç örgütleri çökertilerek ele geçirildi. Operasyonlarda, yurtdışında bulunan ve Kırmızı Bültenle aranan Volkan Reçber ile cezaevinde olan Arap Emrah lakaplı Emrah Sever’in yönettiği suç örgütlerinin 28 tabanca, 6 AK-47 kalaşnikof, 1 Utaş uzun namlulu otomatik silah, 1 Çelik yelek yakalandı.