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İstanbul ve Adıyaman'a Yeni Emniyet Müdürleri Atandı

Selami Yıldız İstanbul'a, Alper Uzman ise Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne atandı.

Yayın Tarihi: 06.12.2024 00:38
Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 00:38
İstanbul ve Adıyaman'a Yeni Emniyet Müdürleri Atandı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne Selami Yıldız Atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Selami Yıldız atandı.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü'nde Değişiklik

Karar doğrultusunda, Adıyaman İl Emniyet Müdürü Ali Haluk Karakuş görevden alındı. Karakuş'un yerine Alper Uzman atandı ve Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'nde yeni bir dönem başladı.

Bu atamalar, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen yeni düzenlemelerin bir parçası olarak dikkat çekiyor.

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