İstanbul ve Ankara'daki Ağır Taşıt Yolları Yeniden Açıldı

Yolların Yeniden Açılması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ağır taşıtlara kapatılan D-100, D-750 devlet yolları, TEM ve Kuzey Marmara otoyollarında uygulanan kısıtlamanın sona erdiğini duyurdu. Kısıtlama, 21 Şubat Cuma günü saat 13.00’te başlamış ve 23 Şubat Pazar günü saat 13.00 itibarıyla kaldırılmıştır.

Uygulanan Kısıtlamalar

Ankara, Bolu, Düzce, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya illerini kapsayan bu kısıtlama, kamyon, çekici ve tanker gibi ağır taşıtlar için uygulanmaktaydı. Bakanlık, yol durumunun iyi olduğunu ve İstanbul-Ankara istikametinde herhangi bir sorunun bulunmadığını vurguladı.

Güvenli Seyahat İçin Öneriler

Bakanlık, vatandaşların güvenli seyahat etmeleri için 7/24 görevde olan ekiplerin bulunduğunu belirtirken, sürücülere yolculuk öncesinde Alo 123 Bakanlık Çağrı Merkezi, Alo 159 Yol Danışma Hattı veya Karayolları Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinden yol durumunu kontrol etmelerini önerdi.