İstanbul ve Ankara'daki Ağır Taşıt Yolları Yeniden Açıldı

Ağır taşıtlara kapatılan yollar tekrar kullanıma açıldı; vatandaşlar güvenli seyahat için yol durumunu öğrenebilir.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 15:05
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 15:05
İstanbul ve Ankara'daki Ağır Taşıt Yolları Yeniden Açıldı

Yolların Yeniden Açılması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ağır taşıtlara kapatılan D-100, D-750 devlet yolları, TEM ve Kuzey Marmara otoyollarında uygulanan kısıtlamanın sona erdiğini duyurdu. Kısıtlama, 21 Şubat Cuma günü saat 13.00’te başlamış ve 23 Şubat Pazar günü saat 13.00 itibarıyla kaldırılmıştır.

Uygulanan Kısıtlamalar

Ankara, Bolu, Düzce, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya illerini kapsayan bu kısıtlama, kamyon, çekici ve tanker gibi ağır taşıtlar için uygulanmaktaydı. Bakanlık, yol durumunun iyi olduğunu ve İstanbul-Ankara istikametinde herhangi bir sorunun bulunmadığını vurguladı.

Güvenli Seyahat İçin Öneriler

Bakanlık, vatandaşların güvenli seyahat etmeleri için 7/24 görevde olan ekiplerin bulunduğunu belirtirken, sürücülere yolculuk öncesinde Alo 123 Bakanlık Çağrı Merkezi, Alo 159 Yol Danışma Hattı veya Karayolları Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinden yol durumunu kontrol etmelerini önerdi.

İLGİLİ HABERLER

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

Eğitim Destekleri 1.900 TL'ye Yükseldi: Öğrencilere Ulaşım Desteği Müjdesi

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Bağ Evinde Silahlı Saldırı: 1 Ölü
2
Sinop Üniversitesi'nde Eğitime Kar Engeli
3
Çin'den Trump'ın Yatırım Kısıtlamalarına Sert Tepki
4
Konya'da Eşini Bıçaklayarak Öldüren Kadın Tutuklandı
5
Antalya'da Devrilen Otomobilde 6 Kişi Yaralandı
6
Bingöl'de Kalça Kırığı: 14 Yaşındaki Çocuk Ambulans Uçakla Ankara'ya Sevk Edildi
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yükseköğretim Reformu Açıklaması

Mart'ta Fatura Zamı Yok! Bakan Bayraktar'dan Önemli Açıklama

Eğitim Destekleri 1.900 TL'ye Yükseldi: Öğrencilere Ulaşım Desteği Müjdesi

Kamu Bankasından Rekor Promosyon: 83.000 TL Ödenecek

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi