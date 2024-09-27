İstanbul ve Aydın'da Fuhuş Operasyonu: 22 Şüpheli Yakalandı, 12 Tutuklandı

İstanbul ve Aydın'da Fuhuş Operasyonu Düzenlendi

İstanbul ve Aydın illerinde düzenlenen kapsamlı bir fuhuş operasyonu sonucunda 22 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli tutuklandı.

Operasyonun Detayları

Operasyon, İstanbul'un Esenyurt, Kartal, Avcılar, Ataşehir, Başakşehir, Esenler ve Maltepe ilçeleri ile Aydın'daki 33 yerde yapıldı. Yapılan denetimlerde, 9'u kadın toplam 22 şüphelinin sağlık kontrollerinin ardından Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildiği belirtildi.

12 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 10 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kurtarılan Kadınlar

Operasyon sırasında fuhuş yaptığı belirlenen 20 yabancı uyruklu kadın ise İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Masaj salonu ve fuhuş evlerinin sahiplerinin yakalandığı belirtiliyor.

Fuhuşun Önlenmesi İçin Çalışmalar Sürecek

Yetkililer, bu tür suçların önlenmesi amacıyla yapılan denetimlerin devam edeceğini ifade etti. Fuhuşun insan ticareti ile bağlantılı olduğu ve masaj salonlarını istismar eden çetelerin faaliyetlerine karşı mücadelenin süreceği vurgulandı.