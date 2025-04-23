İstanbul ve Çevre İllerde Deprem Hissi: Ayrıntılar Geldi!

İstanbul'da Deprem Şoku

Bugün İstanbul ve çevre illerde hissetilen bir deprem, vatandaşları tedirgin etti. Deprem, öğle saatlerinde meydana geldi ve birçok kişi sarsıntıyı hissetti. İlk belirlemelere göre, depremin merkez üssü olarak tespit edilen yer hakkında henüz net bilgiler gelmedi.

Vatandaşların Tepkileri

Deprem sırasında İstanbul'un birçok semtinde vatandaşlar, ani bir sarsıntının hissedilmesiyle birlikte sokaklara döküldü. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, sarsıntının şiddetine dair çeşitli yorumlar yer aldı. Bazı bölgelerdeki yüksek binalardan çıkan vatandaşlar, can güvenlikleri için açık alanlara yöneldi.

Resmi Açıklamalar Bekleniyor

Depremin ardından AFAD ve diğer ilgili kurumların incelemeler yapmaya başladığı bildirildi. Yetkililerin, sarsıntının büyüklüğü ve olası zararlar hakkında bilgi vermesi bekleniyor.

Sonuç Olarak

İstanbul ve çevresindeki depremler, özellikle büyük şehirlerde yaşayanların dikkat etmesi gereken bir konu. Deprem anında neler yapılacağı ve güvenli alanların önceden belirlenmesi önem taşıyor. Gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz.

İstanbul'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Küçükyalı mahallesinde bazı vatandaşlar depremin ardından sokağa çıktı.