İstanbul ve İzmir Devlet Tiyatroları Eylül’de Ankara’da: Ödüllü Oyunlar CSO Ada’da

Devlet Tiyatroları, 4-6 Eylül tarihlerinde İstanbul ve İzmir ekibinin ödüllü oyunlarını CSO Ada Ankara’da Ankaralılarla buluşturacak.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 17:31
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 17:31
Devlet Tiyatroları 4-6 Eylül’de CSO Ada Ankara’da Sahne Alıyor

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü (DT), 4-6 Eylül tarihlerinde İstanbul ve İzmir Devlet Tiyatrolarının ödüllü yapımlarını CSO Ada Ankaranın farklı salonlarında Ankaralı sanatseverlerle buluşturacağını açıkladı.

Etkinlik kapsamında üç farklı salonda aynı anda sahnelenecek yapımlar, başkentte üç gece boyunca tiyatroseverlere farklı dünyaların kapılarını aralayacak.

Rembetiko Efsanesi — İzmir Devlet Tiyatrosu

İzmir Devlet Tiyatrosunun geniş kadrosuyla sahnelediği "Rembetiko Efsanesi", rebet müziğinin en parlak dönemine yolculuk yaptırıyor. Yapım, Marika Ninou'dan Roza Eskenazi'ye, Vasilis Tsitsanis'ten pek çok usta müzisyene uzanan kültürel mirası sahneye taşıyor.

Oyun, Thesia Panayiotou'nun özgün müzikleri, Costas Ferris'in yazarlığı ve süpervizörlüğü, Başar Sabuncu'nun çevirisi ve Murat Çidamlı'nın yönetmenliğiyle CSO Ziraat Bankası Ana Salonu'nda izlenebilecek.

Tamamen Doluyuz — İstanbul Devlet Tiyatrosu

İstanbul Devlet Tiyatrosunun ödüllü yapımı "Tamamen Doluyuz", insanın hayaller ve gerçekler arasında sıkışmış iç dünyasını sahneye taşıyor. Becky Mode'un yazdığı, Lale Eren Dalsar'ın çevirdiği ve Elif Erdal'ın yönettiği oyunda, genç bir oyuncu olan Sam'in hikayesi Efe Erkekli'nin tek kişilik performansıyla canlanıyor.

Bu eser CSO Bankkart Mavi Salon'da tiyatroseverlerle buluşacak.

Çarpışma — İstanbul Devlet Tiyatrosu

Yine İstanbul Devlet Tiyatrosu repertuarından "Çarpışma", orkestranın görünmeyen dünyasını ve bu dünyadaki sabrı, suskunluğu ve görünmeyen emeği sahneye taşıyor. Müge Oskay'ın yazdığı, Kubilay Karslıoğlu'nun yönettiği oyunda Can Atak rol alıyor.

Çarpışma izleyicilerle CSO Tarihi Salon'da buluşacak.

Tüm oyunlar 4, 5 ve 6 Eylül akşamları saat 20.00'de seyirciyle buluşacak.

