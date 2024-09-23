İstanbul ve Sakarya'daki Taşınmazlar İhaleye Çıkıyor

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden Taşınmaz İhaleleri

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), İstanbul ve Sakarya illerinde bulunan iki önemli taşınmazı ihale ile satışa çıkarıyor. Bu taşınmazlar, KGM'nin mülkiyetinde yer almakta.

Taşınmazların Detayları

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesi Adil (Gazi) Mahallesi'nde yer alan taşınmaz 4.036,11 metrekare büyüklüğe sahipken, Sakarya'nın Akyazı ilçesi Salihiye Mahallesi'ndeki taşınmaz ise 5.209,32 metrekaredir.

İhale Bilgileri

KGM Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan resmi ilanda, İstanbul'daki taşınmaz için toplam 161.444.400 lira tahmini satış bedeli belirlenirken, geçici teminat tutarı ise 4.843.332 lira olarak belirlenmiştir. Sakarya'daki taşınmazın tahmini satış bedeli ise 4.427.914 lira, geçici teminat tutarı ise 132.835 lira olarak tespit edilmiştir.

İhalelerin Tarihleri

Sakarya'daki taşınmazın ihalesi, 9 Ekim tarihinde saat 10:00'da gerçekleştirilecek. İstanbul'daki taşınmazın ihalesi ise aynı gün 10:30'da, KGM 1. Bölge Müdürlüğü'nün İstanbul'daki adresinde yapılacak.