Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İstanbul ve Yalova'da Narkoçelik-30 Operasyonu: 1.5 Ton Metamfetamin Ele Geçirildi

İstanbul ve Yalova'da gerçekleştirilen Narkoçelik-30 operasyonunda 1 ton 549 kilogram metamfetamin yakalandı.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 20:28
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 20:28
İstanbul ve Yalova'da Narkoçelik-30 Operasyonu: 1.5 Ton Metamfetamin Ele Geçirildi

Narkoçelik-30 Operasyonu Detayları

İstanbul ve Yalova'da gerçekleştirilen "Narkoçelik-30" operasyonu, uyuşturucu kaçakçılığına yönelik önemli bir başarıya imza attı. Operasyonun merkezi, ormanlık bir alanda kurulu çiftlik evi oldu.

Şüphelilerin Sıfırdan Kurduğu Çiftlik Evi

Operasyon sırasında, şüphelilerin olası baskınlardan kaçmak amacıyla tasarladıkları, insan geçişine kapalı alanlarda kurdukları çiftlik evine ulaşıldı. Ayrıca, bu alanda gizli çıkış yolları ve saklanma alanları olduğu tespit edildi.

Uyuşturucu Satışı İçin Güvenli Ortam

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan araştırmalara göre, İran'dan gelen 1 ton 549 kilogram metamfetamin satışa hazır hale getirildi. Uyuşturucu, Türkiye'ye gönderen suç örgütü tarafından ayrı ayrı aşamalardan geçirilerek hazırlandı.

Şüphelilerin Yakalanması ve Uyuşturucu Ele Geçirilmesi

3 ay süren teknik takip sonrası, Yalova Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nın işbirliğiyle düzenlenen operasyonda toplamda 8 şüpheli yakalandı. Ele geçirilen metamfetamin, droga dönüşmeden önce itina ile ayrıştırıldı.

İçişleri Bakanı’nın Açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda operasyonla ilgili bilgi vererek, "Uluslararası uyuşturucu trafiğine ve zehir tacirlerine asla geçit vermeyeceğiz" diyerek kararlılıklarını dile getirdi.

Şu an için gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürmektedir.

İLGİLİ HABERLER

A101 ve BİM rekabetinde kazanan o ürün oldu! 10 kilosu 300 TL'ye düştü

Milyonlarca kişinin Ağustos zammı ile yüzü gülecek! Ayın 15’inde yüzde 20 zamlanıyor

PTT'den beklenmedik hamle! KPSS şartı olmadan yüksek maaşla o pozisyonlara alımlar başlıyor

Ağustos'ta şubeye gitmeyen emekli kalmayacak! Yapı Kredi, promosyonda bunu da yaptı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Asgari ücrete yeni zam ruhsatı alındı! Asgari ücret zammı için kulisten o bilgi çıktı geliyor

Migros'ta kırmızı et festivali başladı! Bu saatten önce gidene yüzde 50 indirim verilecek

Akbank emekli promosyonunu açıkladı! Emeklilerin cepleri Ağustos’ta ısınıyor

Taşıt kredilerinde faizler 2’den düştü! Vatandaş akın akın Opel Corsa alıyor

Bakanlıktan yeni destek kararı! O hanelere 50.000 TL karşılıksız destek sağlanıyor!

A101 ve BİM rekabetinde kazanan o ürün oldu! 10 kilosu 300 TL'ye düştü

4A 4B 4C'li Ağustos'ta yaşadı! Kamu bankasında para yağmuru başladı: Her alışverişe geri ödeme yapıyor

PTT'den beklenmedik hamle! KPSS şartı olmadan yüksek maaşla o pozisyonlara alımlar başlıyor

Akbank'tan şipşak kampanya ile anında ödeme alın! 3 günlük kampanya size özel başladı

Cumaya kadar alışveriş listenizi tamamlayın! Bim mutfaklara adeta şenlik getiriyor

Milyonlarca kişinin Ağustos zammı ile yüzü gülecek! Ayın 15’inde yüzde 20 zamlanıyor

Ağustos'ta şubeye gitmeyen emekli kalmayacak! Yapı Kredi, promosyonda bunu da yaptı!