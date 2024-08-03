İstanbul ve Yalova'da Narkoçelik-30 Operasyonu: 1.5 Ton Metamfetamin Ele Geçirildi

Narkoçelik-30 Operasyonu Detayları

İstanbul ve Yalova'da gerçekleştirilen "Narkoçelik-30" operasyonu, uyuşturucu kaçakçılığına yönelik önemli bir başarıya imza attı. Operasyonun merkezi, ormanlık bir alanda kurulu çiftlik evi oldu.

Şüphelilerin Sıfırdan Kurduğu Çiftlik Evi

Operasyon sırasında, şüphelilerin olası baskınlardan kaçmak amacıyla tasarladıkları, insan geçişine kapalı alanlarda kurdukları çiftlik evine ulaşıldı. Ayrıca, bu alanda gizli çıkış yolları ve saklanma alanları olduğu tespit edildi.

Uyuşturucu Satışı İçin Güvenli Ortam

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan araştırmalara göre, İran'dan gelen 1 ton 549 kilogram metamfetamin satışa hazır hale getirildi. Uyuşturucu, Türkiye'ye gönderen suç örgütü tarafından ayrı ayrı aşamalardan geçirilerek hazırlandı.

Şüphelilerin Yakalanması ve Uyuşturucu Ele Geçirilmesi

3 ay süren teknik takip sonrası, Yalova Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nın işbirliğiyle düzenlenen operasyonda toplamda 8 şüpheli yakalandı. Ele geçirilen metamfetamin, droga dönüşmeden önce itina ile ayrıştırıldı.

İçişleri Bakanı’nın Açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda operasyonla ilgili bilgi vererek, "Uluslararası uyuşturucu trafiğine ve zehir tacirlerine asla geçit vermeyeceğiz" diyerek kararlılıklarını dile getirdi.

Şu an için gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürmektedir.