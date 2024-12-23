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İstanbul Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Acar'dan Şeybani'ye Destek Mesajı

İZÜ Rektörü Prof. Dr. Acar, Esaad Hasan Şeybani'nin Dışişleri Bakanlığı görevini kutlayarak üniversiteyi sevindirdiğini ifade etti.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 15:05
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 15:39
İstanbul Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Acar'dan Şeybani'ye Destek Mesajı

İstanbul Zaim Üniversitesi Rektörü, Şeybani'nin Dışişleri Bakanı Olmasını Kutladı

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, yüksek lisans eğitimini üniversitelerinde tamamlayan Esaad Hasan Şeybani'nin Suriye geçici hükümetinde Dışişleri Bakanlığı görevine getirilmesinin kendileri açısından çok olumlu olduğunu belirtti.

Öğrencilerinin Başarılarından Gurur Duyuyor

Acar, 2018-2019 yılında üniversitelerine kayıt yaptıran ve 2022'de Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Yüksek Lisans Programı'ndan mezun olan Şeybani'nin yeni görevi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Rektör Acar, "Esaad Hasan Şeybani'nin Dışişleri Bakanı olması, hepimizi gururlandırdı. Kendisini görevinde tebrik ediyor ve başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

İZÜ'den Uluslararası Başarılar

Acar, üniversitelerinde yer alan yabancı öğrenci oranının %20 olduğunu ve toplamda 6 bin 60 öğrenciye eğitim verdiklerini vurguladı. Mezunların ve mevcut öğrencilerin kendi ülkelerindeki önemli görevlerde yer almasının, üniversite için sevindirici bir gelişme olduğunu dile getirdi.

Özellikle Mimarlık Bölümü'nden bir öğrencinin başarılı bir projeyle okul inşa etmesi gibi örneklerle de üniversitenin uluslararası alanda takdir topladığını belirtti.

Şeybani'nin Akademik Başarısı

Rektör Acar, Şeybani'nin yüksek lisans tezinin "Arap İsyanlarının 2010-2020 Yılları Arasında Suriye'ye Yönelik Türk Dış Politikasına Etkisi" olduğunu anlatarak, öğrencinin başarılarıyla ilgili bilgi verdi. "Esaad Hasan Şeybani, Türk dış politikası üzerine de önemli bilgileri almış bir öğrencimizdir. Bu deneyimlerinin Türkiye'deki çalışmaları için katkı sağlayacağına inanıyoruz." dedi.

Öğrenciler İçin Destek ve Motivasyon

Prof. Dr. Acar, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'yi üniversite kampüsünde misafir etmekten memnuniyet duyacaklarını bildirdi. Ayrıca, Gazze'deki durumu göz önünde bulundurarak Filistinli öğrencilere destek sunduklarını da ifade etti.

"Yeni hükümetin karşılaşacağı zorluklar ve bu süreçte birliktelik sağlama konusundaki努力ler önemlidir. Esaad Hasan Bey ve diğer Suriyeli kardeşlerimizin daha özgür ve demokratik bir düzende yaşamaları için başarılar diliyoruz." şeklinde konuştu.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, yüksek lisans...

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, yüksek lisans eğitimini üniversitelerinde tamamlayan, halen doktora öğrencileri olan Esaad Hasan Şeybani'nin Suriye geçici hükümetinde Dışişleri Bakanlığı görevine getirilmesiyle ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, yüksek lisans...

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, yüksek lisans eğitimini üniversitelerinde tamamlayan, halen doktora öğrencileri olan Esaad Hasan Şeybani'nin Suriye geçici hükümetinde Dışişleri Bakanlığı görevine getirilmesiyle ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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