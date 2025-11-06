İstanbul Zeytinburnu'da İş Makinesi Alev Alev Yanıp Kül Oldu — Drone Trafik Yoğunluğunu Kaydetti

İstanbul Zeytinburnu'da İş Makinesi Alev Alev Yanıp Kül Oldu
Olay ve müdahale
Zeytinburnu Cevizlibağ mevkiinde seyir halinde bulunan bir iş makinesi, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Olay, edinilen bilgiye göre sabah saat 07.30'da gerçekleşti.
Yangını fark eden sürücü, araçtan inerek uzaklaştı. Alevler kısa sürede büyüyerek iş makinesini sardı ve araç kullanılamaz hale geldi; makine kül oldu.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü.
Trafik ve görüntüler
Yangın nedeniyle bölgede oluşan trafik yoğunluğu, hava aracıyla yapılan çekimlerde görüntülendi. Kül olan iş makinesinin son hali ve trafik yoğunluğu havadan kayda alındı.
Soruşturma
Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.
KÜL OLAN İŞ MAKİNESİNİN SON HALİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.