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İstanbul'a yeni metro hattıyla seyahat süreleri 20 dakikaya kadar düşecek!

İstanbul'da Başakşehir ile Çam ve Sakura Şehir Hastanesini birbirine bağlayacak olan Kayaşehir Metro Hattı Ray Kaynağı Töreni'ne katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmasında yeni entegrasyonlarla, bölgede Marmaray', Havalimanı ve Göktürk Kemerburgaz'ın yanı sıra Kağıthane, Gayrettepe ve Beşiktaş'a ulaşımın daha rahat sağlanacağını ve özellikle Kayaşehir ile Mahmutbey arasındaki seyahat süresinin de 20 dakikaya ineceğini söyledi.

25 Ekim 2021 Pazartesi 16:10
İstanbul'a yeni metro hattıyla seyahat süreleri 20 dakikaya kadar düşecek!
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kayaşehir Metro Hattı Ray Kaynağı Töreni'ne katıldı ve burada önemli açıklamalarda bulundu.


Kurulacak olan yeni Metro hattı ile hem Çam ve Sakura Şehir Hastanes'ne hem de Kayaşehir arasına hızlı olmasının yanı sıra ekonomik bir ulaşım sağlama yolunda hedefleri olduğunu söyleyen Bakan Karaismailoğlu, özellikle Kayaşehir Mahmutbey arasındaki seyahat süresini 20 dakikaya indireceğini, Metrokent ile İstanbul Havalimanı arasındaki seyahat süresini 24 dakikada gerçekleştireceğini kaydetti.

Kayaşehir ile Beşiktaş arasındaki sürenin 45 dakikaya Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile Bağcılar arasının ise 23 dakika olacağını söyleyen Bakan Adil Karaismailoğlu, Bakanlığın devam ettirdiği Bakırköy-Bağcılar metro hattının tamamlanması sonrasında Başakşehir Metrokent arasındaki seyahat süresini 29 dakikaya indireceklerini ifade etti.

 


Son Güncelleme: 25.10.2021 16:10
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Anahtar Kelimeler:
IstanbulUlaştırma BakanlığıAdil KaraismailoğluYeni Metro Hattı7 Metro Hattı
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