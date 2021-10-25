İstanbul'a yeni metro hattıyla seyahat süreleri 20 dakikaya kadar düşecek!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kayaşehir Metro Hattı Ray Kaynağı Töreni'ne katıldı ve burada önemli açıklamalarda bulundu.
Kayaşehir ile Beşiktaş arasındaki sürenin 45 dakikaya Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile Bağcılar arasının ise 23 dakika olacağını söyleyen Bakan Adil Karaismailoğlu, Bakanlığın devam ettirdiği Bakırköy-Bağcılar metro hattının tamamlanması sonrasında Başakşehir Metrokent arasındaki seyahat süresini 29 dakikaya indireceklerini ifade etti.
Son Güncelleme: 25.10.2021 16:10