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istanbul'da dehşete düşüren cinayet! Önce öldürdü sonra intihar etti

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istanbul'da dehşete düşüren cinayet! Önce öldürdü sonra intihar etti
İstanbul'un Bakırköy ilçesindeki üzücü olay, tüm mahalleyi derinden sarstı. Genç kadın ve erkek arkadaşının ölü bulunduğu evdeki gizemli intihar olayı, büyük bir soru işaretiyle dolu. Komşuların şokunu yaşadığı bu trajik olay, araştırma ekiplerini de harekete geçirdi. Cinayet mi, intihar mı? Detaylar haberimizde...

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde yaşanan üzücü olay, mahalle sakinlerini derinden etkiledi. Cavide Sevgi Arapoğlu ve Mustafa Kolay'ın birlikte ikamet ettiği evde yaşanan trajik ölüm, büyük bir şok yarattı. İddiaya göre, genç kadın ile boşanma sürecinde olan Kolay, sevgilisiyle birlikte yaklaşık 3 yıldır aynı evi paylaşıyordu.

ÖNCE SEVGİLİSİNİ SONRA KENDİSİNİ VURDU

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Olayın meydana geldiği gün sabah saatlerinde komşuları, iki el silah sesi duymuş ancak sesin dışardan geldiğini düşünerek herhangi bir ihbarda bulunmamıştı. Ancak çiftin iş yerine gelmemesi, arkadaşlarını endişelendirdi ve evlerine gittiğinde korkunç manzara ile karşılaştılar. İçeri girdiklerinde, Arapoğlu ve Kolay'ın cansız bedenleriyle karşılaştılar. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, evin kapısında ve pencerelerinde herhangi bir zorlama izi olmamasından dolayı Kolay'ın, sevgilisi Arapoğlu'nu silahla öldürdükten sonra intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor. Mahalle sakinlerinden Sara Açıklık, olayın duyulduğunda komşularının büyük üzüntü içinde olduğunu belirtti ve duyduklarına göre, Kolay'ın önce sevgilisini, ardından kendisini vurduğunu söyledi.

Bu acı olayın ardından çiftin cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için incelemeler devam ediyor. 

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