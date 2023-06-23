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İstanbul'da Düzensiz Göçle Mücadele: Son Bir Haftada 3 Bin 237 Kişiye İşlem Yapıldı

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İstanbul'da Düzensiz Göçle Mücadele: Son Bir Haftada 3 Bin 237 Kişiye İşlem Yapıldı
İstanbul Valisi Davut Gül, son bir haftada düzensiz göçle mücadele kapsamında 3 bin 237 yabancı uyruklu kişi hakkında işlem yapıldığını ve 396 kişinin sınır dışı edildiğini açıkladı. 2 bin 841 kişi ise sınır dışı edilmek üzere diğer illerdeki geri gönderme merkezlerine yönlendirildi.

İstanbul Valisi Davut Gül, kentte düzensiz göçle mücadelede son hafta rakamlarını açıkladı. Gül, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, son bir haftada 3 bin 237 yabancı uyruklu hakkında işlem yapıldığını ve 396 kişinin sınır dışı edildiğini duyurdu.

Vali Gül, 2 bin 841 yabancının ise sınır dışı edilmek üzere diğer illerdeki geri gönderme merkezlerine yönlendirildiğini belirtti.

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