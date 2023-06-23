İstanbul'da Düzensiz Göçle Mücadele: Son Bir Haftada 3 Bin 237 Kişiye İşlem Yapıldı

İstanbul Valisi Davut Gül, son bir haftada düzensiz göçle mücadele kapsamında 3 bin 237 yabancı uyruklu kişi hakkında işlem yapıldığını ve 396 kişinin sınır dışı edildiğini açıkladı. 2 bin 841 kişi ise sınır dışı edilmek üzere diğer illerdeki geri gönderme merkezlerine yönlendirildi.